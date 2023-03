Nieto considera la ley del 'solo sí es sí' como "el mayor golpe en la búsqueda de la igualdad" de los últimos años

José Antonio Nieto (c) en la visita al CIMI Las Lagunillas.

JAÉN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha considerado que la Ley de Libertad Sexual --conocida como del 'sólo sí es sí'-- "ha sido el mayor golpe en la búsqueda de la igualdad sufrido en los últimos años".

De ahí que haya valorado que este martes "se pudo reparar algo" el "daño terrible" que ha causado, en alusión a la toma en consideración en el Congreso de la reforma planteada por el PSOE para la citada norma, que contó con el apoyo del PP.

Así lo ha indicado este miércoles durante una visita al Centro de Internamiento de Menores Infractores Las Lagunillas de Jaén y a preguntas de los periodistas sobre el Día Internacional de la Mujer y ese debate en la Cámara Baja.

Para Nieto, "por más que algunos se empeñen en hacer de hoy un día de conflicto, tiene que ser un día de unidad" y de destacar que "se está consiguiendo que la igualdad legal" que existe "hace tiempo" derive en una "igualdad real".

"Hemos conseguido a lo largo de las últimas décadas que esa desigualdad que era patente y que hoy sigue existiendo se vaya acortando y que en muchos ámbitos se supere", ha comentado. Como ejemplo, ha señalado que en justicia se puede decir prácticamente "que es un área feminizado" y "más de 64 por ciento los trabajadores de Justicia en Andalucía son mujeres" o "la inmensa mayoría" de la última promoción de juez "eran juezas".

Sin embargo, sigue habiendo ámbitos en los que "mejorar" y para ello es fundamental "no ideologizar el feminismo, no excluir con el feminismo". En este punto, ha rechazado que existan "feministas de primera y de segunda" o a quienes se dé o no "el carné de feminista".

Nieto ha subrayado que "la sociedad, toda al completo, tiene que asumir ese reto de la igualdad". "Pero ni yo le voy a dar lecciones a nadie sobre feminismo ni le voy a aceptar lecciones a nadie sobre feminismo. Y lo que ocurrió ayer en el Congreso tiene mucho que ver con esto", ha manifestado.

En su opinión, "hay quien se cree que tiene la máquina de hacer feministas" y "el carné que certifica" si lo eres o no; algo que "no se le puede consentir a nadie", puesto que "cada uno trabaja" para que la igualdad real "se consiga".

En este sentido, ha tildado la ley del 'solo sí es sí' del "mayor retroceso en esa carrera por la igualdad", que "unas veces ha ido más rápida y otras más lenta" y en la que todos tienen "la certeza de que no se puede admitir ni un solo abuso del tipo que sea a la mujer, particularmente un abuso sexual".

Por ello, ha aludido "a la obligación de establecer penas ejemplarizantes a quien abusara de una mujer y, especialmente, a quien la violara" y ha dicho no entender como ahora la nueva norma está permitiendo "que se bajen esas condenas", que muchos violadores y abusadores consigan "salir a la calle" y que "las que han perdido han sido las mujeres abusadas y violadas".

REPARACIÓN

"Ha sido, y creo que no exagero, el mayor golpe en la búsqueda de la igualdad que hemos sufrido en lo último años", ha declarado el consejero, para el que "en el día de ayer se pudo reparar algo" y "evitar que siga ocurriendo", aunque "ya hay daño que se ha hecho para siempre".

Al respecto, se ha mostrado "orgulloso" de que el PP actuara "con responsabilidad" apoyando la reforma planteada por el PSOE, "a pesar de la actitud que ha tenido" y de que "no haya querido dialogar y consensuar" el cambio y pese a "los insultos y ofensas" que ha dirigido a los 'populares "en los últimos años".

Un respaldo para modificar una ley que, para el titular andaluz de Justicia, "ha sido la ley del no al feminismo porque ha hecho un daño terrible que ojalá no se hubiera producido".