1137512.1.260.149.20261126112853 José Antonio Nieto atiende a los medios de comunicación en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha criticado este jueves que "el presidente Sánchez y ayer la ministra Sara Aagesen, en su visita a Córdoba, alardeen de algo que durante ocho años se han negado a hacer", en referencia a las medidas para atender el "déficit energético" del Norte de la provincia.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante la inauguración en el Palacio de Congresos de Córdoba, Nieto ha subrayado que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva "ocho años" pidiendo "que se atienda el déficit energético del Norte de la provincia de Córdoba".

El consejero ha recordado que el Gobierno de España "aprobó una estrategia de transporte energético que ignoraba esa zona de la provincia de Córdoba y que la mantenía en un déficit alarmante, que impide que se desarrollen empresas, incluso que se pueda atender adecuadamente el consumo doméstico en todo el Valle del Guadiato y el Valle de los Pedroches". Según Nieto, el Ejecutivo central "ha estado ocho años negándose" a resolver esta situación estructural.

Nieto ha explicado que la Junta de Andalucía ha tenido que "hacer alegaciones a la propuesta que hizo el Ministerio, uniendo esfuerzos la Junta de Andalucía, la Diputación y 12 ayuntamientos de distinto color político del Norte de la provincia de Córdoba", para visibilizar el problema. Por eso, ha lamentado que "ahora viene el señor Sánchez, ocho años después, llega tarde y llega mal, apuntándose el tanto".

En cualquier caso, el consejero ha afirmado que "bienvenido sea" el reconocimiento del problema energético del Norte de la provincia por parte del Gobierno central, expresando Nieto su confianza en que "Córdoba deje de ser una de las grandes provincias maltratadas por el Gobierno de España en materia energética".

Por último, Nieto ha subrayado que la resolución del déficit energético es fundamental para el desarrollo económico provincial, para que así "tengamos la posibilidad de poner en marcha proyectos que requieren de un consumo energético importante y que hasta ahora no han podido instalarse en Córdoba porque teníamos una carencia absolutamente evidente, culpa de una mala planificación llevada a cabo por el Gobierno de España durante mucho tiempo".