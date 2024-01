Nieto (IU) critica el "oscurantismo" en la subida de sueldo de Moreno y exige que se haga público su informe jurídico

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía y responsable de política institucional de IU Andalucía, Inma Nieto, ha señalado que comparte "el enfado y la indignación" que ha generado "en la mayoría social andaluza" la subida de sueldo de 269 altos cargos, incluido el titular de la Presidencia de la Junta, actualmente, Juanma Moreno.

Nieto, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha criticado que la convalidación de la citada subida de salario "llega el mismo día en el que el PP ha decidido votar en contra de medidas beneficiosas para millones de personas en Andalucía, como la revalorización de las pensiones y otras medidas que se encontraban en los decretos estatales".

Asimismo, la portavoz de Por Andalucía ha puesto de relieve el "oscurantismo" que, a su juicio, rodea el decreto de subida de sueldos, toda vez que ha señalado que desde su formación "hemos pedido por escrito el informe jurídico, que no está en el expediente, y no vamos a parar hasta saber si lo que pone no deja bien parado a Moreno y su gobierno".