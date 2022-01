Nieto (PP): "Estamos ante el peor PSOE-A. A los defectos de anteriores etapas, ahora se suma la inseguridad de Espadas"

Cada vez que Olona habla de Andalucía, "mete la pata" y "sinceramente nos da igual" quien sea el candidato de Vox a la Junta

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha considerado que el PSOE-A de la nueva etapa de Juan Espadas como secretario general es el "peor que hemos conocido", porque a todos "los defectos de los PSOE-A anteriores, se suma ahora la inseguridad de su candidato a la Junta" y el hecho de ser claramente una "sucursal del sanchismo".

En una entrevista con Europa Press, Nieto ha expresado que "ese supuesto nuevo PSOE andaluz que nos han querido vender" con la llegada de Juan Espadas a la secretaría general, cada día está demostrando que es el "peor PSOE que hemos conocido": "A todos los defectos de los PSOE-A anteriores, se suma la inseguridad de su candidato a la Junta; el permanente retraso en la toma de decisiones de sus nuevos responsables, y el egoísmo en las propuestas que realiza".

Ha expuesto que asocia todo esto a su "absoluta y total dependencia de la dirección nacional del PSOE, del sanchismo", y ha agregado que, por ejemplo, es preocupante el "silencio" del PSOE-A ante el "castigo sistemático" al que el Gobierno central está sometiendo a Andalucía y a los andaluces, que ven como a esta comunidad llegan menos recursos que a otras regiones.

Para el portavoz popular, la "sucursal socialista en Andalucía se mueve según lo que le interese a Pedro Sánchez y no según lo que interese a los andaluces". Ha puesto el acento en el hecho de que el PSOE-A "ni pide elecciones" en Andalucía, como sí están haciendo otros partidos, "ni ayuda a que se aproveche la legislatura", con lo que "no se puede estar en una posición más inútil".

Esa falta de sintonía del PSOE-A con la defensa de los intereses de los andaluces, en opinión de Nieto, es lo que precisamente le está llevando a conformar una "pinza" con Vox para tratar de "bloquear" en el Parlamento las iniciativas legislativas del Gobierno andaluz de PP-A y Cs.

Pese a las actitud de ambos partidos, que tumbaron, junto al grupo Unidas Podemos, los Presupuestos de la comunidad para 2022, según José Antonio Nieto, el PP-A va a seguir tendiendo la mano al diálogo y la negociación a los partidos de la oposición para que puedan salir adelante en el nuevo periodo de sesiones que se desarrollará de febrero a julio importantes leyes que van a ser tramitadas en la Cámara autonómica en estos meses, como la de Economía Circular, la de Función Pública, la de Atención Temprana, de la Familias o la de Policías Locales. Nieto ha confiado en que se pueda agotar el periodo de sesiones hasta julio y que, en definitiva, se pueda agotar la legislatura, como es la voluntad del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

RELACIONES CON VOX

Respecto a qué espera, en este nuevo periodo de sesiones, de Vox, formación con la que el PP-A suscribió un acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios, ha manifestado que Vox es un partido "complejo para tener una relación estable porque sus decisiones no se toman en Andalucía, sino en Madrid e influyen en multitud de acontecimientos". "Cuando los partidos son sucursales de la dirección nacional, la iniciativa tiene menos que ver con lo que le preocupa y ocupa a sus votantes, que en este caso son andaluces", según ha apuntado.

Para Nieto, eso no sólo le pasa a Vox, sino también al PSOE-A, porque la "sucursal socialista en Andalucía se mueve según lo que le interese a Pedro Sánchez y no según lo que interese a los andaluces y eso hace que en este momento esa pinza de intereses de PSOE-A y Vox sea una realidad".

No obstante, José Antonio Nieto ha querido dejar clara la voluntad del PP-A de seguir hablando con Vox para sacar adelante las iniciativas legislativas que están en el Parlamento y ha considerado que ese partido se acabará dando cuenta de que la actitud "dura" que ha mantenido no le "lleva a ningún sitio y que la presión exigiendo adelanto electoral no tiene sentido porque no es lo que beneficia a Andalucía".

Respecto a las especulaciones sobre la posible candidatura de la diputada nacional de Vox Macarena Olona a la Presidencia de la Junta en los comicios de este año, ha señalado que al PP-A le da "sinceramente igual" quien sea el candidato o candidata de ese partido. No obstante, ha considerado que no está mal que Olona venga por Andalucía y vaya conociendo esta tierra porque "por lo que hemos visto en los últimos meses, la conoce muy poco" y cada vez que habla de esta comunidad "suele meter la pata".

No obstante, según ha apuntado, si viene por esta comunidad, "bienvenida sea", como cualquiera que quiera ocuparse de asuntos de Andalucía.

Ha expresado que le gustaría que tanto PSOE-A como Vox "maduraran y que las decisiones, en los próximos meses, se tomaran en Andalucía y no en Madrid". "Pero me temo que todo lo que ocurra desde ahora hasta las elecciones se va a decidir en el PSOE-A y en Vox en sus sedes en Madrid", ha sentenciado Nieto.