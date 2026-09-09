Nigüelas (Granada) acoge la segunda edición del Certamen Internacional de Tunas 'Balcón del Valle'

Acto de presentación del II Certamen Internacional de Tunas 'Balcón del Valle' de Nigüelas (Granada) - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Nigüelas (Granada) acoge el 11 y 12 de septiembre el II Certamen Internacional de Tunas 'Balcón del Valle', que contará con la participación de agrupaciones procedentes de diferentes puntos de Andalucía y de España aunando música la tradición y cultura universitaria

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado durante la presentación "la importancia de respaldar iniciativas culturales que contribuyen a dinamizar los municipios de la provincia y a generar nuevas propuestas de encuentro en torno a la música y las tradiciones".

En este sentido, ha señalado que este certamen "representa una magnífica oportunidad para acercar al público una expresión cultural con una larga trayectoria y, al mismo tiempo, proyectar el nombre de Nigüelas y de la provincia de Granada como escenario de actividades culturales de calidad".

Por su parte, la alcaldesa de Nigüelas, María Lina Ortega, ha agradecido a la Diputación de Granada "la colaboración y que haya creído en este proyecto", destacando la acogida que tuvo la primera edición y el interés que ha despertado entre vecinos y visitantes.

"Desde que somos municipio turístico hemos ido ampliando nuestra programación y actividades, y este certamen viene a sumar una propuesta que la gente ya estaba esperando".

El II Certamen Internacional 'Balcón del Valle' contará con la participación de tunas procedentes de Lopera, Málaga, Granada y Alicante. El programa comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 19,30 horas, con el concurso de rondas al balcón, una de las expresiones más tradicionales vinculadas a las tunas y que permitirá llevar la música a las calles del municipio.

Las diferentes agrupaciones participantes interpretarán sus repertorios ante el público en una actividad que pretende recuperar el ambiente y la esencia de las tradicionales rondas.

La programación continuará el sábado 12 de septiembre, a las 18:30 horas, con el concurso sobre escenario. El presidente de la Tuna de Medicina de la Universidad de Granada, Daniel Suárez, ha puesto en valor la celebración de esta segunda edición y la implicación de las distintas agrupaciones participantes, así como el carácter solidario de la convocatoria.

"Además de disfrutar de la música y de mantener viva una tradición como la de las tunas, queremos que este certamen sirva para ayudar y que toda la recaudación se destine a la Asociación Española Contra el Cáncer", ha precisado.