La nueva Temporada Lírica de Granada combina títulos operísticos, recitales y divulgación

Presentación de la nueva edición de Temporada Lírica de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Temporada Lírica de Granada presenta su tercera edición con una programación que combina grandes títulos operísticos, recitales, propuestas de divulgación y oportunidades para jóvenes intérpretes.

La programación, impulsada por la Fundación Ópera de Granada con la colaboración de Juventudes Musicales Granada y diversas instituciones y entidades, tendrá como principal propuesta escénica la ópera Orfeo ed Euridice, de Christoph Willibald Gluck, que llegará al Teatro Isabel la Católica los días 5 y 7 de febrero.

El calendario se completa con recitales, un ciclo de conferencia-concierto, actuaciones del Coro de Ópera de Granada y el ciclo Jóvenes y Granada, concebido para dar visibilidad a nuevas voces y extender la actividad lírica más allá de la capital.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado que "el papel que desempeñan las entidades culturales en la construcción de una programación estable, capaz de generar actividad durante todo el año y de ampliar el acceso de la ciudadanía a propuestas artísticas de calidad"

En este sentido, ha subrayado la aportación de Juventudes Musicales Granada, tanto por su trayectoria en el impulso de la música como por su trabajo con jóvenes intérpretes y nuevos públicos.

"La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031 se construye también a través de proyectos como este, que unen excelencia artística, formación, participación ciudadana y colaboración institucional", ha agregado.

La programación de este año combina intérpretes consolidados con nuevas generaciones de músicos y suma a la actividad escénica una dimensión educativa y social.

Iniciativas como Ópera en Familia buscan despertar la curiosidad de los más pequeños y acercar este género a las familias, mientras que Mayores en Sinfonía lleva la música y las voces del Coro de Ópera de Granada a encuentros con residentes de centros de mayores de la provincia en el Auditorio de Caja Rural.

Por su parte, la presidenta de Juventudes Musicales Granada, Dolores María Hernández Muñoz, ha destacado el valor de mantener una temporada lírica estable y de generar oportunidades para los artistas, especialmente para quienes comienzan su trayectoria profesional.

"Esta temporada representa el compromiso de Juventudes Musicales con Granada, con sus músicos y con la creación de nuevos públicos. Queremos que la lírica sea una experiencia compartida, abierta a toda la sociedad, y que los jóvenes intérpretes encuentren espacios donde mostrar su talento y desarrollar su carrera".

PROGRAMA

La programación tendrá como eje escénico Orfeo ed Euridice, con dirección musical de Darío Tamayo y dirección de escena de Raúl Vázquez, y las voces de Lamia Beuque, Cecilia Guzmán y Teresa Villena.

Participarán también el Coro de Ópera de Granada, dirigido por Pablo Guerrero, el Coro Infantil de Juventudes Musicales Granada y el Íliber Ensemble.

La temporada se abrirá el 15 de noviembre con un recital del tenor Juan de Dios Mateos acompañado al piano por Valentín Rejano en la Fundación Rodríguez-Acosta.

A partir de enero, el público podrá disfrutar de las actividades en torno a Orfeo ed Euridice, mientras que el programa continuará en primavera con el recital de clausura del curso vocal de Giulio Zappa, el concierto del Coro de Ópera de Granada y las citas del ciclo Jóvenes y Granada, con las sopranos Bianca Ghiraldi, Lola Sánchez y Kika Borrego.

La primera cita de este último ciclo tendrá lugar en Guadix y marcará el inicio de la extensión de la propuesta lírica a la provincia.