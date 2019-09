El nuevo rector de la UNIA quiere reforzar su papel en la universidad y la ONCE dedica un cupón a su 25º aniversario

Publicado 13/09/2019 13:37:07 CET

El rector de la UNIA, José Ignacio García Perez, a la derecha de la imagen, sostiene el cupón de la ONCE por el 25º aniversario de la UNIA, junto al delegado territorial, Cristóbal Martínez, y Patricio Cárceles. ONCE

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García Pérez, nombrado el miércoles por el Consejo de Gobierno, ha mostrado su voluntad de que la UNIA inicie con su nuevo equipo de gobierno una nueva etapa "en la que pretende reforzar su papel de complemento y refuerzo del Sistema Universitario Andaluz", así como ha expresado su deseo de que "la UNIA gane en visibilidad y prestigio tanto dentro como fuera de Andalucía", declaración de intenciones conocidas en una jornada en que la ONCE ha presentado un cupón conmemorativo del 25º aniversario de la creación de la UNIA, que se sorteará el jueves 19 de septiembre.

El nuevo rector de la UNIA, a través de un comunicado, ha expresado su apuesta por "diseñar varias acciones estratégicas de calidad", entre las que ha enumerado nuevas acciones en sus principales áreas de influencia internacional, como son Latinoamérica y Magreb, para reforzar la presencia de las universidades andaluzas en zonas consideradas estratégicas para Andalucía.

La ONCE ha materializado su deseo de sumarse a la celebración del 25 aniversario de la puesta en marcha de la Universidad Internacional de Andalucía al dedicar el sorteo del jueves 19 de septiembre a esta efemérides, por lo que el director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández, han presentado este viernes la imagen de este cupón al rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez.

Cinco millones y medio de cupones reproducen la fachada del Monasterio de Santa María de las Cuevas, sede de la UNIA con la imagen corporativa de este aniversario.

El nuevo rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez, que ha sustituido a su antecesor, José Sánchez Maldonado, quien ha dejado el cargo tras dimitir. García Pérez es doctor en Economía por la Universidad Complutense y era, desde octubre de 2017, vicerrector de Formación no reglada, Calidad e Investigación. García Pérez es catedrático de Universidad del Área de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Pablo de Olavide desde septiembre de 2018.