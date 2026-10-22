La obra 'La Alegría, Serendipia' llega a Córdoba tras su éxito en Barcelona, Londres y Sevilla

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras cosechar el aplauso unánime del público y la crítica en ciudades como Barcelona, Londres y Sevilla, la producción teatral 'La Alegría, Serendipia' aterriza en la Sala Polifemo del Teatro Góngora de Córdoba el próximo sábado, 31 de octubre, a partir de las 20,00 horas.

Así lo ha indicado en una nota el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), que se suma a 'Sur Escena', un nuevo programa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que articula el inicio de la temporada escénica en Andalucía a través de una programación compartida en las ocho capitales de provincia.

Durante el mes de octubre, creadores y compañías andaluzas protagonizarán una propuesta que integra teatro, danza, circo, clown, artes vivas y espectáculos para la infancia y la juventud.

La génesis de la obra surge de la absoluta confianza que la prestigiosa Sala Beckett depositó en la dramaturga y directora Marilia Samper, encargándose la creación de un nuevo texto. El resultado es una pieza de un profundo compromiso social que equilibra con maestría la intimidad familiar y el conflicto colectivo. En palabras de la propia autora, la obra parte de una premisa inquebrantable: "en esta casa sólo hay lugar para la alegría".

Ambientada en un barrio obrero que bien podría ser el de cualquier rincón del mundo, 'La Alegría, Serendipia' narra la historia de Julia, una madre soltera que cuida de su hijo Eli, un joven con diversidad funcional en silla de ruedas que vive atrapado en su propio hogar debido a la falta de una rampa en el edificio. Convencida de la solidaridad de su comunidad, Julia solicita la instalación, topándose con un muro de desacuerdos vecinales, pequeñas traiciones, dudas y rechazo.

Bajo la superficie de esta cruda realidad, la obra no se queda en la miseria humana, sino que resalta la fuerza incombustible de su protagonista. La lucha incansable de Julia se nutre del amor y la ternura, demostrando que la alegría no es una metáfora, sino la energía real que sostiene el peso de la vida y mueve el mundo.

El peso dramático de la puesta en escena recae sobre un sólido reparto compuesto por: Paqui Montoya en el papel de la incansable Julia; Fernando Lahoz como Eli; Amparo Marín interpretando a Vera y Manuel Monteagudo en el rol de Ramón.