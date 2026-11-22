Imagen de archivo del alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, junto al concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, durante una visita a las obras de estas viviendas protegidas para alquiler joven en mayo del presente año 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Las obras de construcción de 60 viviendas protegidas y destinadas al alquiler asequible en la ciudad granadina de Almuñécar, en la Costa Tropical, ya se encuentran al 25% de su ejecución.

Así lo ha podido saber Europa Press tras consultar fuentes de Visogsa, la empresa pública provincial que impulsa la construcción de estas viviendas con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación de Granada.

Desde el Consistorio especifican que las viviendas se construyen en una parcela municipal situada en la calle Hurtado de Mendoza, en la zona del P4. El proyecto contempla seis alojamientos de un dormitorio, 49 de dos dormitorios y cinco de tres dormitorios. Tres de ellos estarán adaptados para personas con discapacidad.

La promoción incluye también 60 plazas de garaje y 60 trasteros. Los alquileres previstos se sitúan entre los 340 y los 550 euros mensuales. La actuación cuenta con una inversión global superior a los 16,4 millones de euros y contempla además 160 plazas de aparcamiento.

OTRAS 118 VIVIENDAS PROTEGIDAS PROYECTADAS

No es la única iniciativa en vivienda protegida en el municipio sexitano, toda vez que el Consistorio anunció el pasado 7 de octubre otras dos actuaciones para crear VPO, en este caso ambas de promoción privada, y que suman 118 viviendas.

La primera contempla la creación de 100 viviendas protegidas en la zona de El Tesorillo, en Almuñécar, y la segunda prevé otras 18 viviendas protegidas junto al Pabellón Cubierto del núcleo de población de La Herradura.

Ambas actuaciones cuentan con informes municipales favorables, aunque, según precisan desde el Consistorio, todavía debían completar los trámites administrativos necesarios para obtener las correspondientes licencias.

"Somos conscientes de la dificultad que tienen muchas personas, especialmente los jóvenes, para acceder a una vivienda. Por eso, estamos trabajando en varias líneas: las ayudas al alquiler, los 60 alojamientos del P4 y las nuevas promociones previstas en El Tesorillo y La Herradura. Ahora es importante que estas últimas sigan avanzando en sus trámites para que puedan obtener las licencias y hacerse realidad. Queremos que haya más opciones de vivienda a precios asequibles para nuestros vecinos y vecinas y estamos trabajando para que sean una realidad", asegura el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya.

EL AYUNTAMIENTO OFRECE AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES

Tal y como señala el regidor en sus declaraciones, el Ayuntamiento de Almuñécar es uno de los pocos de la provincia de Granada que actualmente ofrece ayudas al alquiler a sus vecinos. En este sentido ya ha desarrollado dos convocatorias dirigidas a jóvenes de entre 16 y 40 años. Sumando las dos convocatorias, el programa ha llegado a 134 jóvenes, con una inversión total de 270.700 euros.

La segunda convocatoria, cuya resolución se comunicó en agosto de este año, ha contado con una dotación de 132.300 euros y ha beneficiado a 63 jóvenes. Las ayudas alcanzan un máximo de 200 euros mensuales, hasta un máximo de 2.400 euros por beneficiario.

La primera convocatoria benefició a 71 personas, con 138.400 euros, mientras que la segunda ha concedido 132.300 euros a 63 beneficiarios.

Además, este pasado mes de octubre, el Ayuntamiento anunció que se trabaja en una modificación de las bases para ampliar la edad máxima de acceso a estas ayudas de los 40 a los 45 años para hacer más generalista el abanico de posibles beneficiarios.