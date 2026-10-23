Las obras de emergencia en las zonas residenciales de Los Puentes, en Jaén, arrancarán en diciembre

Reunión técnica de la Mesa de Los Puentes - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de emergencia diseñadas para la zona residencial de Los Puentes, en la capital jiennense, tras el tren de borrascas de principios de año, tienen previsto comenzar el próximo mes de diciembre.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión técnica de la Mesa de Los Puentes, presidida por el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.

Ha sido el concejal de Contratación, Francisco Lechuga, el que ha detallado que a las labores de limpieza de cauces realizadas de forma recurrente durante este verano se sumará, previsiblemente en diciembre, la primera gran actuación de emergencia en los ríos.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, los trabajos contemplan la construcción de defensas, escolleras y azudes, así como la ampliación de la caja de los ríos y la recuperación de su eje original, alterado de forma natural y por la acción humana.

La intervención afectará a los tramos que discurren desde el embalse del Quiebrajano y el río homónimo, pasando por los ríos Frío, Eliche, Jaén y Guadalbullón. En total, se prevé realizar más de 207.000 metros cuadrados de perfilado en márgenes, 26.000 metros cuadrados de escolleras y 108 hectáreas de poda en las riberas.

Esta primera fase se solapará a partir de enero con las obras del colector y el sendero fluvial, que cuentan con un plazo estimado de 18 meses. Este proyecto permitirá mejorar el saneamiento de las zonas residenciales a lo largo de 30 kilómetros, regularizar los servicios de las viviendas, aportar mejoras ambientales y dotar a la zona de caminos de servicio con un destacado valor paisajístico.

El encuentro, celebrado a petición de los residentes de las zonas residenciales de la Vega de los Ríos, ha servido para chequear los proyectos de intervención en los cauces, así como la construcción del colector y el sendero fluvial, cuyas obras por el procedimiento de emergencia se iniciarán el próximo mes de diciembre.

Según ha destacado el regidor jiennense, estas actuaciones cuentan con una triple vertiente --preventiva, ambiental y de regularización de zonas de la Vega de los Ríos-- y conllevan una inversión conjunta de más de 26 millones de euros.

Se trata de "la mayor actuación que se va a aportar en muchos años a esta zona", financiada a través de las ayudas del Gobierno de España para paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas.

A la reunión han asistido también la concejala de Urbanismo, África Colomo; el concejal de Empleo e Innovación, Luis García Millán; y los responsables de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, Javier Padorno y José María Cano.

Asimismo, han participado el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez; el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Miguel Contreras; y los representantes de la Unidad de Gestión Vecinal de la Vega de los Ríos.

Por su parte, el concejal de Empleo e Innovación, Luis García Millán, ha presentado el proyecto del nuevo sistema de emergencias diseñado en colaboración con la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. El Ayuntamiento ha solicitado formalmente al Gobierno de España la inclusión de este plan en las ayudas del tren de borrascas por razones de urgencia y prevención de catástrofes.

El operativo se sustenta sobre una plataforma tecnológica con cinco ejes de actuación y vigilancia: la monitorización y vigilancia de cauces, el uso de drones, una plataforma de vigilancia móvil, una red DRM autónoma a prueba de apagones para la interconexión de los efectivos de seguridad, y un sistema de detección de incendios y control de cauces ubicado en la Cruz de la Chimba.