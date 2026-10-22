Las obras de la tercera fase de remodelación de la Carretera de Málaga, en Granada, ya están al 30% de ejecución

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de la tercera fase de remodelación de la Carretera de Málaga, que alcanzan el 30% de ejecución y avanzan según lo previsto, con su finalización programada para marzo de 2027. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de la tercera fase de remodelación de la Carretera de Málaga, que alcanzan el 30% de ejecución y avanzan según lo previsto, con su finalización programada para marzo de 2027. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento y Emasagra dentro del Plan de Resiliencia Hídrica, comprende 440 metros entre las calles Washington Irving y María Goyri, donde se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, calzada, aceras, alumbrado y zonas ajardinadas.

Durante la visita, Carazo ha supervisado los trabajos, iniciados en julio y ejecutados por GLESA y GRULOP, que se desarrollan en dos tramos. El primero, de 155 metros, entre Washington Irving y Lola Membrives, alcanza el 37% de ejecución, mientras que el segundo, de 285 metros, entre Lola Membrives y María Goyri, se encuentra al 21%.

"Finalizar la remodelación del tramo pendiente de la Carretera de Málaga responde a una demanda histórica de los vecinos de La Chana y a un compromiso que adquirimos con el barrio", ha señalado la regidora.

"Las obras avanzan según lo previsto, con el objetivo de finalizar esta tercera fase en primavera de 2027. Además, mantenemos una comunicación constante con vecinos y comerciantes para informarles de los trabajos y reducir, en la medida de lo posible, las molestias durante su ejecución", ha añadido.

Uno de los principales objetivos es renovar las redes de abastecimiento y saneamiento. El proyecto contempla sustituir cerca de 970 metros de antiguas tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil, para reducir las pérdidas de agua y mejorar el suministro. Los trabajos incluyen 24 acometidas domiciliarias, 12 nuevos hidrantes contra incendios y la renovación de los elementos de conexión y control de la red.

También se renovarán los colectores de saneamiento, deteriorados por su antigüedad, y se instalarán 40 nuevos imbornales de gran absorción para mejorar la evacuación de las aguas pluviales y reducir el riesgo de encharcamientos durante los episodios de lluvia.

La remodelación incluirá la renovación del firme y las aceras a lo largo de los 440 metros, dando continuidad al diseño de los tramos ya reformados. La vía mantendrá los dos carriles y el doble sentido de circulación, separados por una mediana central ajardinada, así como las zonas verdes laterales. La calzada incorporará nuevos pavimentos, entre ellos una mezcla urbana sostenible tipo MASAI, para mejorar la resistencia y durabilidad del firme.

En los espacios peatonales se renovarán las aceras y se incorporarán pasos de peatones enrasados, sin desniveles, y pavimentos podotáctiles, con baldosas de relieve que facilitan la orientación de las personas con discapacidad visual. Estas mejoras permitirán eliminar barreras arquitectónicas, facilitar los desplazamientos de personas con movilidad reducida y reforzar la seguridad peatonal.

La actuación incluirá también 16 bancos, 20 papeleras y barandillas en los puntos donde resulten necesarias, para mejorar la comodidad y seguridad de los espacios peatonales.

ZONAS VERDES, ESTACIONAMIENTOS, ALUMBRADO Y FUTURA ROTONDA

La remodelación contempla la renovación de las zonas verdes y la conservación de los 150 árboles existentes, 60 en el primer tramo y 90 en el segundo. Entre ellos se encuentran melias, granados, palmeras y cipreses, que se integrarán en el diseño de la avenida siguiendo las indicaciones del área municipal de Parques y Jardines.

Las nuevas plantaciones se distribuirán en la mediana central ajardinada, de 1,50 metros de anchura, y en las jardineras laterales. Se incorporarán especies como tuyas, enebros, agapantos, agracejos y abelias, además de elementos de protección para conservar el arbolado existente y facilitar su mantenimiento.

Para favorecer el crecimiento de los nuevos árboles, se utilizarán suelos estructurales, preparados con tierra vegetal y materia orgánica, que facilitarán el desarrollo de las raíces sin dañar los pavimentos de las aceras. Las zonas verdes contarán con una nueva red de riego automatizada para mejorar el aprovechamiento del agua.

La remodelación reorganizará las zonas de estacionamiento y de carga y descarga para atender las necesidades de vecinos y comercios. Esta redistribución permitirá aumentar las plazas de aparcamiento de las 44 actuales a 49.

La actuación incluye la construcción de una nueva glorieta en la intersección con la calle Virgen de la Consolación, para mejorar la circulación y la seguridad vial. Además, se renovará la señalización horizontal y vertical y se adecuarán las instalaciones semafóricas para facilitar los desplazamientos de vehículos y peatones.

El proyecto contempla la modernización del alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia energética y la renovación de columnas, canalizaciones y arquetas, para mejorar la iluminación de la avenida y reducir las zonas de penumbra, especialmente en los accesos a los portales de las viviendas, atendiendo así a una demanda de los vecinos.