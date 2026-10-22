Ocho científicas protagonizarán el espectáculo 'Las que cuentan la ciencia' en Uruguay

Ensayos con algunas de las divulgadoras uruguayas. - UCO

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las uruguayas Sol Scavino, Mariana Trillo, Hellen Daguero, Fernanda Olivar, Claudina Rataro, Joanna Lado, Ana Laura Machado y la venezolana Sabrina Colmenárez serán las protagonistas del estreno en Uruguay del espectáculo 'Las que cuentan la ciencia', un evento de charlas teatralizadas promovido por la Universidad de Córdoba (UCO) e impulsado por primera vez en Uruguay por la Embajada española.

Así lo ha informado la UCO en una nota en la que ha detallado que durante dos horas, las investigadoras procedentes de la Universidad de la República (Udelar) y de los Institutos Pasteur, Nacional de Investigación Agropecuaria INIA e Investigaciones Biológicas Clemente Estable irán pasando por el escenario para ofrecer charlas divulgativas en torno a un concepto común: el tiempo.

Habrá humor y otras emociones en un espectáculo que ya ha cosechado un notable éxito en España y Ecuador y que llega por primera vez en 2026 a Chile y Uruguay.

A las investigadoras latinoamericanas se sumará en esta ocasión Elena Lázaro, coordinadora del evento y de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, periodista e historiadora. Además actuará como presentadora la periodista científica Daniela Hirschfeld.

'Las que cuentan la ciencia' fue creado en 2018 por la Universidad de Córdoba (España) y cuenta con el apoyo de los ministerios españoles de Ciencia y de Igualdad a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto de las Mujeres, así como con las embajadas españolas en Chile, Ecuador y Uruguay. En el espectáculo, investigadoras, periodistas científicas y divulgadoras convierte sus investigaciones o conocimiento en charlas cercanas, visibilizando el trabajo de las mujeres en ciencia de una manera más lúdica y para público general.

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN ESPAÑOL

En 2023, el proyecto de 'Las que cuentan la ciencia' dio el salto a Ecuador de la mano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci), dando vida a la versión local 'Ellas y la ciencia'.

El siguiente paso fue Chile, donde gracias a un convenio de colaboración firmado entre Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma, su Unidad de Cultura Científica y el Centro de Comunicación de las Ciencias organizarán este evento en octubre. Y por fin, en noviembre Uruguay.

El objetivo de este evento, incluido en un programa más amplio de acciones de promoción de las mujeres en ciencia, es promover el desarrollo de habilidades comunicativas en investigadoras, potenciar el intercambio iberoamericano en cultura científica y ofrecer a la ciudadanía un espectáculo de divulgación de calidad.

La entrada al espectáculo será gratuita y el programa completo de divulgadoras participantes será comunicado próximamente.