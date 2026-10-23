La oferta académica del ceiA3 asciende a 246 titulaciones aplicables en el ámbito de la agroalimentación

Archivo - Productos vegetales en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) ha aumentado su oferta académica a 246 titulaciones aplicables en el ámbito de la agroalimentación, después de que este curso 26/27 se hayan sumado cinco nuevas titulaciones que añaden dos grados y tres másteres al amplio abanico de formación agroalimentaria que ofrecen las universidades del campus en Almería, Córdoba y Jaén.

Según informa el ceiA3 en una nota, la ingeniería y la digitalización despuntan entre las nuevas temáticas que se suman a la oferta académica adscrita al campus, compuesto por las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.

En la actualidad, el ceiA3 cuenta con 97 grados, 116 másteres y 33 programas de doctorado aplicables en el ámbito de la Agroalimentación, donde la Universidad de Jaén (UJA) es la que más titulaciones nuevas ha sumado. Por un lado, el Grado en Industria Digital, que forma profesionales polivalentes para liderar la transformación digital del sector industrial. Esta titulación combina una sólida base de ingeniería con el dominio de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la robótica, la ciberseguridad y la fabricación aditiva.

Por otro, también la UJA suma el Máster Universitario en Digitalización y Gestión Agrícola, que forma a profesionales para liderar la implementación de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario. El programa capacita al estudiantado en la aplicación de herramientas disruptivas como la agricultura de precisión, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos.

Y, por último, la UJA contará con el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que comparte con la Universidad de Córdoba (UCO) también, que constituye una formación avanzada orientada a preparar profesionales altamente cualificados para el diseño, construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras esenciales para el desarrollo de la sociedad. Este programa integra conocimientos técnicos, científicos y de gestión que permiten abordar proyectos complejos relacionados con el transporte, el agua, la energía y el urbanismo sostenible.

Por su parte, la UCO también suma ahora el Grado en Ingeniería Civil, que ofrece una formación que responde a los grandes retos de la Ingeniería del siglo XXI: cambio climático, energías sostenibles, gestión del transporte, ciudades del futuro, smart cities, el agua y el desarrollo sostenible. Además, el alumnado puede realizar el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, mencionado anteriormente como nuevo máster ceiA3.

Para finalizar, la Universidad de Almería (UAL), también apostando por la digitalización, ha aportado a la oferta formativa del ceiA3 el Máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, que se justifica ante la creciente complejidad de los procesos de decisión en las administraciones públicas y las instituciones privadas, que exigen un nuevo enfoque basado en la gestión y gobernanza estratégica de los datos.