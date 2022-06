Olona pide entrar en la Junta y Moreno le replica que quiere gobernar en un "pacto con los andaluces

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha trasladado este lunes directamente al candidato del PP-A a la reelección como presidente, Juanma Moreno, la intención de su formación de entrar en el Gobierno andaluz si el Partido Popular lo necesitara para gobernar. Moreno le ha replicado que él sólo quiere gobernar en un "pacto y alianza" con los andaluces.

Así se han pronunciado ambos candidatos durante su intervención en el bloque sobre 'Gobernanza: política territorial, financiación autonómica, pactos, desafíos de Andalucía y regeneración' del debate electoral que se ha celebrado en Canal Sur. El asunto de los posibles pactos tras las elecciones ha centrado la mayor parte del tiempo de este bloque.

La primera en sacar el tema ha sido Macarena Olona cuando ha dicho a Moreno que después del 19 de junio va a tener su "mano tendida para llegar a acuerdos sobre políticas y gobierno". "Si tan sólo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado", ha espetado al candidato popular.

Asimismo, Olona ha llegado a plantear incluso un escenario en el que Vox fuera la fuerza más votada y en este caso ha preguntado a Moreno si estaría dispuesto a ser su "vicepresidente". "Usted tiene que ser honesto con los andaluces y responder si quiere", le ha planteado Olona, insistido en preguntar a Moreno en varias ocasiones si querría ser su vicepresidente, algo que para el candidato popular es un "delirio".

Moreno ha querido dejar claro a la candidata de Vox que su intención es gobernar en "una alianza con los andaluces, en un compromiso y en un pacto donde pueda interpretar la diversidad y pluralidad de esta tierra".

Asimismo, le ha reprochado que Vox no crea en las autonomías y en el autogobierno y ahora esté dispuesta a ser vicepresidenta de "un gobierno en el que no cree y quiere destruir". "En términos de coherencia política, no tiene ningún sentido", según ha señalado Moreno, quien ha dicho que Olona "no sabe lo difícil que es gobernar".

