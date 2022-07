Vox ofrece "mano tendida" a Moreno desde una oposición "leal y firme" pero sin "cheques en blanco"

Olona urge un "paquete de medidas anticrisis" que sirva de "escudo social para miles de hogares" andaluces

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha trasladado este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que tendrá en ella y en su formación una "oposición leal y con mano tendida, vigilante, firme, y sin complejos", y sin que ello equivalga a ofrecerle "cheques en blanco".

Así se lo ha expuesto la portavoz de Vox al también presidente de la Junta en funciones en el transcurso de su intervención en la segunda sesión del debate de investidura al que se somete Juanma Moreno en el Parlamento andaluz, donde ha advertido de que su grupo "se va a empeñar" en que el nuevo Gobierno de mayoría absoluta del PP-A "no sea rehén de sus titubeos, complejos o miedos", y tenga la "determinación que Andalucía necesita ahora de nosotros".

"Pero abandonen toda esperanza si creen que esto va a suponer un cheque en blanco a sus decisiones", le ha advertido Olona a Moreno para agregarle que "estaremos a su lado mientras se mantenga al lado de los andaluces, pero si les da la espalda y los abandona, nos tendrá enfrente, liderando con mucha humildad la oposición".

En esa línea, la portavoz de Vox, que ha comenzado su intervención felicitando al candidato del PP-A por su "gran campaña" y el "justo resultado" de su victoria por mayoría absoluta en las elecciones del 19 de junio, ha trasladado a Moreno que sería "un error imperdonable no aprovechar" esa mayoría, que le deja "manos libres", para tomar determinadas medidas para "reforzar el Estado del bienestar".

URGE UN "PAQUETE DE MEDIDAS ANTICRISIS"

Y, en concreto, Olona ha aprovechado su intervención para urgir al también presidente en funciones de la Junta a llevar "este mismo mes de julio" a la Cámara andaluza un "paquete urgente de medidas anticrisis que suponga el auténtico escudo social que alivie a miles de hogares andaluces para quienes esta inflación desbocada les impide llevar carne o fruta a sus mesas".

"Traiga ese escudo social que proteja a los andaluces de la noche oscura que se cierne sobre nosotros, y que será una dramática realidad económica el último trimestre del año", le ha exhortado Olona a Moreno, a quien ha garantizado que contaría con "todo el apoyo de Vox para sacar adelante" ese conjunto de medidas, al tiempo que le ha advertido de que "Andalucía no tiene un minuto que perder", porque ya "vamos tarde".

En esa línea, ha trasladado al candidato del PP-A que lo que "más" le "preocupó" de su discurso de investidura "es que no había urgencia en sus palabras", y no escuchó en ella "plazos concretos" para tomar medidas que sirvan de "auténtico escudo social que proteja a los andaluces".

"ANDALUCÍA NO ESTÁ PARA SONREÍR"

Olona ha dicho que comparte con Moreno que ambos quieren "un cambio para Andalucía", pero desde Vox reclaman "soluciones ambiciosas", porque ella "no se resigna", y ha incidido en que en sus palabras este jueves "no puede haber entusiasmo, complacencia y satisfacción, porque Andalucía hoy no está para sonreír", como tampoco el conjunto de España, según ha opinado.

Así, ha aseverado que "muchísimos andaluces con una inflación de dos dígitos no pueden permitirse irse de vacaciones o han tenido que modificarlas", o "han tenido que limitar el uso del aire acondicionado en sus casas pese a las temperaturas que estamos sufriendo".

"Usted y yo somos conscientes de que lo peor está por llegar", le ha advertido Olona a Moreno, a quien además ha reprochado que no haya planteado "ni una sola medida" para "reducir la mastodóntica administración paralela que construyeron los socialistas", y que haya mantenido el "gasto superfluo" que, según ha abundado, admitían las auditorías que la Junta encargó en la pasada legislatura.

Al hilo, ha instado a Moreno a que "explique a los andaluces cómo se fortalece el Estado del bienestar manteniendo o incluso incrementando el gasto público" con "nuevos chiringuitos que van a pagar los andaluces con sus impuestos" como el que, a su juicio, será el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo cuya creación anunció este miércoles el candidato a la investidura.

Además, la representante de Vox ha replicado a Moreno que el ahorro de 260 millones de euros sólo en el próximo ejercicio presupuestario que plantea la rebaja fiscal que anunció también este miércoles "no es aliviar el infierno fiscal que sufren los contribuyentes andaluces" teniendo en cuenta que la Junta recaudó más de 16.500 millones de euros en ingresos tributarios en 2021, según ha abundado.

"Vox no se resigna a ofrecer a Andalucía las recetas de siempre, las apliquen gobiernos socialistas o populares", ha aseverado también Macarena Olona, quien ha llamado igualmente a Moreno a suprimir "las subvenciones a los sindicatos de clase que han traicionado la lucha obrera", y "destinar ese dinero a emergencias sociales" como, según ha valorado, han acordado el PP y Vox en Castilla y León.

REIVINDICACIÓN DE VOX

Olona ha dedicado parte de su intervención a reivindicar la acción y la trayectoria de Vox, un partido en el que hace menos de cuatro años, en las elecciones de diciembre de 2018, "miles de andaluces confiaron" y que buscaba ofrecer a los ciudadanos "autenticidad, sentido común y profundo amor por la verdad, por el pueblo al que servimos y los principios que llevamos por bandera", según ha defendido.

Las elecciones de 2022 han servido de "confirmación" de que Vox viene a ser "la alternativa real al bipartidismo caduco, con el objetivo claro de transformar Andalucía, desarrollar todo su potencial y sacarla del furgón de cola" de indicadores económicos y sociales, según ha continuado la portavoz, quien ha reivindicado que, gracias a su partido, el PP pudo "lograr lo que no había conseguido en solitario" en 37 años de historia de la autonomía andaluza, llegar al Gobierno de la Junta.

"Hicimos entonces lo que teníamos que hacer, facilitar un gobierno alternativo que trajese el cambio a Andalucía, sin Vox dentro, pero muy presente" en el mismo, según ha proclamado Olona, quien ha cargado contra las políticas socialistas en sus etapas de gobierno en la Junta, aplicando el "eslogan encubierto" de decirle a los andaluces que, "o me votas, o no comes".

Ha subrayado que desde Vox entienden que "decir lo correcto nunca puede ser un problema", y apuestan por seguir "siempre adelante, sin miedo a nadie, convencidos de que quien no se rinde no puede ser derrotado", y aunque "siguen intentando prohibirnos, silenciarnos de muy diversas maneras", ha celebrado que "al menos" esta vez "ya no han rodeado el Parlamento andaluz", ante la "realidad inexorable de que Vox ha venido para quedarse".

Olona ha subrayado que los representantes de Vox, que no necesitan la política "para vivir", según ha defendido, siguen siendo "muy incómodos", y se deben "a nuestros principios y al pueblo, a quien representamos". "Valemos lo que vale nuestra palabra", ha sentenciado antes de subrayar que, para su partido, "todo empezó en Andalucía", en las elecciones de 2018, tras las que, menos de cuatro años después, son tercera fuerza política en el Congreso y en el Parlamento andaluz, según ha puesto de relieve.

Ha concluido insistiendo en trasladar a Moreno que tendrá "la ayuda de Vox para proteger a los andaluces, a la España que madruga, a la clase media y trabajadora, a los nuevos parias de la tierra", y le ha advertido de que "es el momento de elegir", de "decir sí" a cuestiones como la "identidad sexual", las "fronteras seguras", la "concordia y la reconciliación", y "no" a "la ideología de genero, la inmigración ilegal descontrolada, el revanchismo y la imposición de una verdad oficial reescribiendo la Historia", según ha enfatizado.