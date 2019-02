La ONCE dedica su cupón del 23 de febrero a los 40 años de trayectoria artística de Los Morancos

Publicado 19/02/2019 16:45:06 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del cupón de fin de semana del próximo sábado 23 de febrero a los 40 años de trayectoria artística del dúo humorístico Los Morancos.

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, y el delegado territorial de la organización en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, han presentado este martes la imagen de este cupón al célebre dúo de humoristas de Triana.

La edil delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, ha participado también en el acto al que han asistido la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet; el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, junto a amigos de los hermanos César y Jorge Cadaval, como el cantante José Manuel Soto o el presidente del Sevilla F.C., José Castro, según informa la ONCE en una nota.

"No creo que haya otro premio que me haga más ilusión que estar en el cupón de la ONCE", ha dicho Jorge Cadaval emocionado, al recordar el cariño que le transmitió su madre por la ONCE y su cupón, ya que "era una compradora del cupón tremenda", según ha relatado. "No habría otra cosa que le hubiera hecho más ilusión que nos viera en el cupón", ha agregado.

Para César Cadaval, este motivo supone "un auténtico honor". "No se puede ser más bueno y tener mejor corazón que la ONCE y la gente de la ONCE", ha comentado, tras reconocer que "alucina" de "la naturalidad con la que ven la vida los ciegos".

En respuestas al presentador del acto, Pepe Da Rosa, el director general adjunto de Juego de la ONCE ha hablado de Los Morancos como un estilo de vida. "Al menos, una forma de encarar la vida con un humor que puede parecer vulgar, pero que detrás de esa supuesta ordinariez en la que nos vemos todos reflejados, todos, y el que no lo reconozca así es un 'fake news', hay finura, hay mensaje, hay crítica. Hay fondo, hay contenido, no es un humor vacío ni hueco", ha continuado.

Los Morancos han sido el rostro de algunas de las campañas publicitarias de la ONCE como la del Eurojackpot. "Son un torrente de ingenio y de ironía. Pero en lo personal son todo humanidad", según ha subrayado Patricio Cárceles.

Por su parte, la delegada municipal de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, ha valorado que este cupón es "un homenaje extraordinario merecido a dos artistas enormes", mientras que el cantautor José Manuel Soto, que fue motivo del cupón de la ONCE a sus 25 años de carrera, hace ocho años, ha dicho que "la vida en Andalucía está impregnada de humor" y supone "un bálsamo y una medicina para sobreponerse a los problemas que nos da la vida".

De Los Morancos ha comentado que "son artistas en el escenario y en la calle, en la vida", mientras que el presidente del Sevilla FC ha celebrado que la ONCE les dedique un cupón al dúo de Triana. "Es un gesto de justicia porque este cupón hace justicia", ha subrayado.

Cinco millones y medio de cupones reproducen la imagen sonriente de los dos humoristas abrazados bajo el destello del 40 aniversario. Por su parte, el delegado territorial de la ONCE ha destacado también que el humor de Los Morancos ha tenido siempre "significado social".

"Detrás de sus personajes, de cada ironía y cada crítica, ha habido siempre reivindicación y reflexión social", ha sostenido Cristóbal Martínez, quien ha señalado que este cupón del 23-F "quiere ser también un homenaje a todos los artistas que confían en el humor "como arma de construcción masiva de nuestra sociedad".

Pascual González, fundador de Los Cantores de Híspalis, ha glosado la figura personal de César y Jorge y el grupo sevillano ha puesto la nota final a la presentación.

CUARENTA AÑOS DE HUMOR

Los Morancos comenzaron su carrera en el mundo del humor actuando por toda Andalucía. Sus inicios en televisión fueron en el programa 'Un, dos, tres, Responda otra vez', en 1984, pero su salto a la fama se produjo en la gala de Nochevieja de TVE, 'Viva 85', con una parodia de flamenco en inglés.

Son numerosas sus participaciones en programas de TVE y de radio; además de sus actuaciones en importantes teatros de toda España, en las que caricaturizan a muchos famosos y crean personajes, como Antonia y Omaíta.

Han popularizado vídeos relacionados con la actualidad política, como 'Los Masters', una versión del 'Malamente', de Rosalía; 'El anillo' de Jennifer López; o los vídeos de 'El punto de Antonia' y 'Los consejos de Omaita', además de cientos de parodias de personajes y entrevistas llenas de humor y sátira, según destacan desde la ONCE.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.