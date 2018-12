La ONCE dedica el cupón del 4 de diciembre al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba

ONCE

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes 4 de diciembre al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco, siendo la imagen de la ciudad palatina la que ilustre cinco millones y medio de cupones en un día tan señalado para los andaluces como el que conmemora el aniversario de las manifestaciones que dieron origen al proceso autonómico andaluz.

Así lo ha indicado la ONCE en una nota en la que ha señalado que Cristóbal Martínez, en representación de la organización en Andalucía, ha sido el encargado de presentar el cupón a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, en un acto en la ciudad califal, al que ha asistido también la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera.

Ambrosio ha considerado "un auténtico regalo" que la ONCE dedique el sorteo del próximo 4 de diciembre a un "lugar donde fue posible la tolerancia", un valor que "es hoy más necesario que nunca". "Esta imagen pone en valor el patrimonio de Córdoba, que mira al pasado con los pies en el presente y tiene un importante futuro para esta tierra por delante", ha agregado.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha elogiado la imagen de Medina Azahara recogida en el cupón y ha considerado esta iniciativa de la ONCE, como "una muestra del compromiso con el tejido social de la provincia, nuestros valores y nuestra identidad". Asimismo, Ruiz ha valorado el modelo social, inclusivo y de igualdad de la ONCE para la integración de personas con discapacidad.

Por último, el responsable de la ONCE, Cristóbal Martínez, ha dicho que este cupón quiere ser una invitación a la sociedad "para involucrarnos todos --poderes públicos y sociedad civil-- en la protección, promoción y conservación de nuestro patrimonio, no como meros espectadores, sino como actores principales y sin exclusiones".

