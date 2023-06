ONCE dedica el cupón de este lunes al XX aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza (Jaén) como Patrimonio Mundial

Presentación del cupón dedicado al XX aniversario de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio Mundial - ONCE

JAÉN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XX aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza (Jaén) como ciudades Patrimonio Mundial protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 3 de julio.

La directora de la ONCE en Jaén, Marisa Garzón Prados, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares Martínez y el concejal de Turismo y Promoción de Baeza, José Antonio Jiménez, han presentado este cupón, en el Auditorio del Hospital de Santiago, de Úbeda. En el acto han estado acompañados por el director de la ONCE en Úbeda, Gabriel Mengíbar Sánchez, y la consejera territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla Irene Jiménez Guijarro, según ha recogido la entidad en un comunicado.

La ONCE ha destacado que Úbeda y Baeza se muestran al visitante "con la misma magia de hace más 500 años, lo que las convierte en el máximo exponente del Renacimiento". Úbeda destaca por su arquitectura privada y el poder civil, mientras que Baeza representa la arquitectura pública y el poder religioso.