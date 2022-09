La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Cañete de las Torres (Córdoba)

Salvador Pérez, el vendedor de la ONCE que ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos de Cañete de las Torres.

CÓRDOBA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos de la localidad cordobesa de Cañete de las Torres, donde el vendedor de la ONCE Salvador Pérez ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la Plaza de España, en pleno centro del municipio.

Según ha informado la ONCE en una nota, Pérez, que es vendedor de la ONCE desde 2014, es uno de los dos que la ONCE tiene en dicha localidad de la comarca del Alto Guadalquivir, por lo que le conocen todos los vecinos y, según ha afirmado, tras conocer los premios que ha repartido, está "nervioso", como si le hubiera tocado a él, añadiendo que "es una alegría indescriptible, sobre todo por la gente, que son trabajadores y jubilados, y siempre es mucha alegría".

El sorteo del 12 de septiembre estaba dedicado a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y ha dejado el resto de premios en Galicia, donde un único acertante se ha llevado el mayor premio de medio millón de euros; en Castilla y León, y la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además también prevé 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.