Ortega Smith asegura que Vox sale a "devolverle a Jaén la voz" en el Gobierno de Andalucía

JAÉN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha asegurado este jueves que su partido sale a las elecciones del 19 de junio con la intención de "devolverle a Jaén la voz" en el Gobierno de la comunidad.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la nueva sede provincial de la formación. Ubicado en la avenida de Madrid de la capital jiennense, es un espacio "más grande" y con "más capacidad de trabajo".

"Ponemos en marcha lo que no es otra cosa en este momento ya que una sede electoral para que Vox Jaén, al igual que las otras provincias, dé el do de pecho el 19 de junio", ha afirmado, no sin defender que suponen una "alternativa real de gobierno para Andalucía".

Ha señalado que en los comicios autonómicos de 2018 "fue determinante para sacar a la izquierda" y ha subrayado que "ahora llega el momento de gobernar, de hacer las políticas que el PP se ha negado a hacer porque tenía que pedir permiso o perdón a la izquierda".

"Jaén nos preocupa", ha manifestado Ortega Smith, quien ha puesto como ejemplo que la agricultura, con un importante peso en la provincia, "está siendo uno de los sectores más olvidados". Frente a ello, ha apuntado que "tiene futuro si se apuesta realmente para que sus productos", como el aceite de oliva, "puedan llegar a los mercados sin competencia desleal de otros del exterior".

Por otro lado, ha reivindicado "una gestión eficaz de los parques naturales", de manera que "no se conviertan en antagónicos de la actividad humana" y "coexistan". Junto a ello, ha considerado que ámbitos como la sanidad, la educación o las infraestructuras deben tener "siempre atención prioritaria de gobierno"

Tras recalcar que "no puede haber provincias de primera, de segunda y de tercera" y todas tienen que estar "en la mesa del gobierno", ha icho que "Vox sale con fuerza" y "un equipo sólido" en Jaén, un territorio que van a recorrer con el apoyo también de cargos regionales y nacionales. "Salimos a devolverle a Jaén esa voz que va a tener en el próximo gobierno de la Junta de Andalucía", ha incidido.

Con respecto a la lista, ha explicado que se está "en ese proceso de evaluación de candidatos, para que el equipo sea con capacidad, experiencia, con conocimiento profundo del proyecto de Vox" y se hará pública cuando el comité ejecutivo nacional la apruebe.

Preguntado si podría volver a encabezarla el presidente provincial y diputado autonómico, Benito Morillo, ha indicado que es "perfectamente posible" y "podría volver a repetir". Ha matizado, no obstante, que "siempre es posible cualquier persona en cualquier persona porque Vox no ha venido a acomodar a nadie en ningún puesto"

"No es importante las personas que ocupen los puestos, sino el proyecto y las ideas que defendemos y las acciones de gobierno que vamos a ejecutar", ha declarado.

En la misma línea se ha pronunciado al ser cuestionado por la situación de la Salud Anguita, concejala en el Ayuntamiento de Jaén tras concurrir como número uno por Vox en las municipales de 2019. Ha afirmado que "Salud Anguita no está en el partido" y "no hay ninguna portavoz", punto en el que ha agregado que "portavoces son aquellos que estando en el partido representan al partido".

"Un caso más, en Jaén, donde no aceptamos ni las deslealtades, ni las traiciones, ni los oportunismos, ni personalismos de nadie. Se viene a servir a España y a los españoles", ha destacado el diputado, no sin defender que esta forma de actuar con sus propios cargos los diferencia de los demás partidos.