Pacheco sobre Luis Planas: "Le deseo lo mejor en lo personal pero no ha sido un buen ministro para Andalucía"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que Luis Planas "no ha sido un buen ministro de agricultura para Andalucía". En paralelo, ha destacado su "educación" y experiencia en la materia tras el anuncio de su retirada de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Entiendo que le apetezca otra cosa en este momento de su vida y en lo personal le deseo lo mejor. No ha sido un buen ministro para Andalucía", ha afirmado este martes en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Unicaja celebrado en la Cámara de Comercio de Sevilla.

Pacheco ha subrayado que el ministro de Agricultura "ha perdido la oportunidad" de "reforzar" el sector agrario andaluz, que como ha recordado es "la principal región agraria de nuestro país". "Él ha hecho y ha desarrollado su carrera política aquí, y con el desarrollo del Plan Estratégico de la PAC, que actualmente está vigente, pues tuvo la oportunidad de reforzar la agricultura de la principal región agraria de nuestro país, que es Andalucía", ha reafirmado.

En esta línea, ha señalado que Andalucía "recibe cada vez menos fondos" en la materia y ha recordado que las organizaciones agrarias andaluzas avisaron al Gobierno que la aprobación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac) "iba a suponer una pérdida de financiación", que han cifrado en 100 millones de euros. "Año tras año, una vez que liquidamos los pagos de la PAC, comprobamos que se quedaron cortos", ha explicado.

"No un trato de favor, porque nadie pretende que una vez que se llega a ministro pues uno solamente mire a su comunidad autónoma, aunque eso también pasa en España de manera bastante habitual, pero sí de reforzar la principal región agraria de España, que es Andalucía, y desgraciadamente no lo ha hecho", ha enfatizado.

Pese a las críticas, el consejero ha puesto en valor "la educación y las formas" de Luis Planas en comparación con otros ministros del ejecutivo central. "Desgraciadamente, en España tratan que nos acostumbremos a unas formas en política que son del todo inaceptables. Y la verdad es que el ministro Plana no participa de esas formas", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que "sabe de agricultura después de tantos años de gestión". "Pedro Sánchez no ha hablado de agricultura nunca, ni ha hecho nada que tenga que ver con la agricultura, porque probablemente no sabe una palabra de agricultura", ha aseverado al mismo tiempo que ha defendido que el futuro titular del ministerio "tiene que saber mucho de agricultura".