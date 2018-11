Palacios (PP) reprocha a Celis que hiciera un "pasapalabra para no reconocer" que el Gobierno "boicotea la ITI de Jaén"

Publicado 01/11/2018 18:19:08 CET

JAÉN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios (PP), ha reprochado al delegado del Gobierno en Andalucía, Rodríguez Gómez de Celis, que hiciera un "pasapalabra" en sus declaraciones el miércoles "para no reconocer que el Gobierno central está boicoteando la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén".

Así se ha expresado Palacios este jueves en un comunicado, en el que ha calificado de "auténtica vergüenza" que Celis manifestara el miércoles que "no hay constancia de la cuantía".

Como consecuencia de ello, el dirigente popular ha lamentado que esto se produzca cuando el anterior Gobierno del PP ya se había comprometido a aportar la misma cantidad que la Junta de Andalucía. "Fue un compromiso de Mariano Rajoy que perderemos por culpa del desgobierno de Pedro Sánchez que está copiando el mismo modelo que la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, el del olvido a nuestra provincia", ha censurado.

Palacios ha se ha quejado igualmente la "desfachatez" y el "silencio cómplice" de los socialistas jiennenses y, principalmente, del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que antes "trataban de apuntarse un tanto con la ITI que no les correspondía" y ahora "permanecen en silencio al saber que Sánchez no hará nada por la ITI en nuestra provincia".

"Mucho me temo que asistiremos a un nuevo varapalo del PSOE a la

provincia de Jaén", ha espetado, tras vaticinar que, en esta ocasión, "los socialistas no llegarán tarde y mal como tienen por costumbre, sino que esta vez no están ni se les espera y simplemente no llegarán".

Por último, Palacios ha invitado a Reyes a que "deje de mirar para otro lado" y que le exija a Pedro Sánchez y a Susana Díaz que dirijan más inversiones a la provincia. Todo ello, "a sabiendas de que los socialistas de Jaén no harán absolutamente nada, puesto que están al servicio de los intereses de su partido, desde el Partido Popular de Jaén no cederemos y exigiremos a Pedro Sánchez el mismo compromiso que tuvo con nuestra provincia el gobierno de Rajoy", ha concluido.