Paradela defiende la propuesta de 544 millones para la red de transporte de energía y PSOE-A le acusa de "embarrar"

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido este miércoles la propuesta al Ejecutivo central de un a serie de proyectos por valor de 544 millones de euros para incluir en la nueva planificación de la red de transporte de energía para el periodo 2025-2030, a lo que habría que añadir los 282 millones "pendientes de ejecutar de la planificación aún en curso".

Así lo ha señalado en comisión parlamentaria el consejero, quien ha defendido que es "fundamental" disponer de una buena red para evacuar el potencial renovable de Andalucía y, sobre todo, para atender la nueva demanda de suministro eléctrico, asociada a nueva inversión industrial y, en general, a nueva actividad económica.

De cara el proceso de planificación de la red de transporte para el periodo 2025-2030 que abrió el Gobierno central en diciembre de 2023 y basándose en criterios prioritarios --destacando el criterio preferente de nuevos desarrollos de la red que tengan en cuenta la cohesión territorial, el reto demográfico y la transición justa, "aspectos de especial relevancia para Andalucía"--, y tras un proceso participativo, el Gobierno andaluz recopiló 222 peticiones, de las que 168 corresponde a proyectos de demanda, con una potencia total de 17.800 megavatios; 37 de generación de renovables, que suman 3.400 megavatios, y 17 proyectos de almacenamiento, con una potencia de casi 5.000 megavatios.

"Quiero destacar la enorme importancia de esta consulta participativa, por cuanto a la misma nos ha ayudado a elaborar una propuesta de inversiones completa y equilibrada, coordinada e integrada con entidades y agentes implicados", ha señalado Paradela.

Las principales actuaciones de desarrollo entre 2025 y 2030 propuestas desde Andalucía pasan por la construcción de seis nuevas subestaciones --dos en Córdoba, dos en Jaén, una en Cádiz y otra en Sevilla--, así como 88 posiciones, incluidas ampliaciones de subestaciones que benefician a todas las poblaciones, y ocho nuevas actuaciones para el desarrollo de líneas de doble circuito en la red de transporte.

"Con esto se podrá llegar a lugares donde no existen infraestructuras, mejorar la seguridad del suministro, permitir la evacuación de renovables y atender nuevos proyectos", ha detallado para hacer hincapié en que se ha puesto "especial énfasis" en la cuatro zonas geográficas "que son las que presentan un mayor déficit de inversiones", entre los que se incluye sólo una capital de provincia (Jaén) y 23 municipios de más de 15.000 habitantes, y que atenderían al 18% de la población andaluza, representando el 35% de la superficie de Andalucía.

En concreto, el consejero ha detallado que estos cuatro bloques se corresponden con la conexión Baza-Úbeda-Manzanares (Castilla-La Mancha) en la provincia de Jaén, para dar apoyo a la distribución y a la generación de renovables en el sur de Jaén (Mazuelos) por ser una de las zonas que cuenta con menos infraestructuras; la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla (Extremadura) en la provincia de Córdoba, donde además se piden desarrollos en Los Pedroches y Alto Guadiato, y un nuevo eje de interconexión con Sevilla; la conexión Costa de la Luz-Puebla de Guzmán-Brovales (Extremadura) en la provincia de Huelva para la evacuación renovable y atender la demanda de la Faja Pirítica; y la conexión Arcos-Cartuja y otras actuaciones para mejorar la seguridad del suministro, dar respuesta a proyectos industriales y renovables en la provincia de Cádiz.

Además de las anteriores infraestructuras, también se han solicitado inversiones para el resto de las provincias andaluzas como, por ejemplo, en Málaga y Granada una nueva línea para mejorar la seguridad del sistema y atender el crecimiento de la comarca de la Axarquía y de la Costa Tropical, y, en Sevilla, una nueva conexión estructural de 400 kV que, según defiende el Gobierno andaluz, "incrementará el mallado de la red, hará aflorar nueva capacidad de evacuación renovable y permitirá el acceso a nuevas demandas industriales".

Asimismo, en Almería, la Junta ha exigido la ejecución de las actuaciones "ya comprometidas en la anterior planificación para dar robustez al sistema en la provincia y que no se han ejecutado", además de la ampliación de posiciones en varias subestaciones para atender renovables y proyectos industriales.

Por último, ha recordado que el plan vigente de transporte de energía eléctrica solo destinaba el 7,4% de los 6.964 millones de euros a Andalucía, una cifra alejada de los 782 que la comunidad solicitaba y "solo 206 millones eran para nuevas inversiones". De estas, solo 96 millones coincidían con actuaciones que el Gobierno andaluz había solicitado. A esta planificación el Gobierno central realizó unas modificaciones puntuales, pero "solo un 1,5% de este incremento se destina a actuaciones en Andalucía".

PSOE-A: "EL GOBIERNO SE DECANTA POR EL HIDRÓGENO VERDE"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado socialista Enrique Gaviño ha señalado el punto de partida por debajo de la media de Andalucía por "la paralizacion de grandes proyectos durante años" y ha invitado al consejero a hacer "políticas en positivo" de la mano del Ejecutivo central, que ha apostado, "entre otras, por la joya de la corona, el hidrógeno verde" tras quejarse de "la iniciativa del Gobierno andaluz de seguir atacando al central embarrando la política".

"Hacen ver que el Gobierno de España está en contra de Andalucía y nada más lejos de la realidad", ha defendido desde el PSOE para apuntar que desde la Junta "tampoco recogieron entre sus peticiones al Gobierno todas las necesidades que tenía Andalucía".

Según ha explicado, la mayor electrificación de la economía se irá a atender a nuevas demandas, como las del parque de vehículos eléctricos, a la descarbonización de las actividades industriales, ferroviarias y portuarias. Igualmente, ha indicado que deberá responder a las necesidades de nuevas interconexiones, la cohesión territorial, el reto demográfico y la transición energética.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de Vox Juan José Bosquet Arias, ha lamentado que los andaluces cuenten "con la mitad de red que la media española por las lamentables políticas de los gobiernos de antes y ahora" y ha afeado que el consejero "solo traiga reclamaciones cíclicas".

"No hay, desde Ayamonte (Huelva) hasta Pulpí (Almería), población que no se viera beneficiada por un aumento de la red de transporte eléctrico y vemos insuficiente e injusta la planificación", ha apuntado.

Por último, el diputado del Partido Popular José Carlos García ha señalado la infradotación de Andalucía en esta materia, un 42% menos de infraestructuras respecto a la media nacional, con Jaén, el norte de Córdoba y Granada a la cabeza como "las zonas peor dotadas de la Península".

También ha señalado que pedir al Ejecutivo central más infraestructuras es "pedir lo que es de justicia para Andalucía", momento en el que ha aprovechado para decir al PSOE que son como "el conductor que va en una autovía en dirección contraria, que se piensa que todos los demás son los que están equivocados".

"¿Cómo puede ser que seamos la segunda potencia en producción de energía y que no podamos evacuar el excedente de energía por falta de infraestructura?. ¿Cómo puede ser que haya zonas de nuestra comunidad con problemas de despoblación y que no puedan instalarse empresas porque no cuentan con la potencia eléctrica suficiente", ha cuestionado.