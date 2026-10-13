Paradela vincula la edición récord del MMH con el "momento prometedor" de la minería metálica andaluza

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presentado este martes junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la sexta edición del Mining&Minerals Hall (MMH), que batirá récord de expositores y superficie.

Durante el acto, Paradela ha enmarcado este crecimiento del salón bienal dentro de la prometedora fase de expansión de la minería metálica en la comunidad. La sexta edición se celebrará del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) con 332 expositores (+29% respecto a su última edición) y 8.548 metros cuadrados de exposición (+33%), según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Ocupará la totalidad de los tres pabellones del recinto y reunirá a representantes de 25 países, además de España, siendo Galicia la región invitada en esta ocasión. "MMH es el escenario perfecto para mostrar cómo es la minería andaluza: moderna, segura para los trabajadores y con un compromiso claro con la sostenibilidad y el territorio", ha afirmado el consejero.

Paradela ha respaldado el lema de esta edición, 'La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa', subrayando el peso específico de Andalucía. La región cuenta con 479 explotaciones activas que generan en torno a 8.000 empleos directos y una producción superior a los 1.200 millones de euros según datos de la estadística minera nacional.

El consejero Paradela ha recordado que Andalucía es la segunda productora de la Unión Europea de cobre primario y líder mundial en la producción primaria de estroncio, asumiendo el 43% del mercado.

"El futuro que tiene el sector minero andaluz es aún más prometedor, con indicios de 22 de las 34 materias primas críticas que necesita la UE identificadas en el subsuelo", ha explicado.

A las cuatro grandes minas metálicas en operación en Andalucía en la actualidad se sumarán en breve otras tres que ya cuentan con todos los permisos. El volumen anual de producción ronda las 150.000 toneladas de cobre equivalente, cifra que se incrementará sensiblemente con la entrada en servicio de las nuevas explotaciones. A esta capacidad instalada se añaden más de 70 permisos de investigación activos.

El MMH 2026 está organizado por Aminer y Mining and Mineral Events (MME), y promovido por la Junta de Andalucía con la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España y Primigea. Este salón se ha consolidado en los últimos años como uno de los encuentros de referencia de la minería metálica en Europa.

El Congreso Científico incluye 64 ponencias y ocho mesas redondas en las que, junto con los espacios destinados a Innovation hub y posters, participarán 150 personas expertas de reconocido prestigio en el sector.

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación intervendrá en él sobre tres asuntos: la autonomía estratégica ligada a los minerales críticos, la implantación de proyectos mineros y las oportunidades postmineras para las comarcas mineras y participará en foros paralelos vinculados a proyectos europeos.

Andalucía Trade, agencia dependiente de la Consejería, desarrollará misiones inversas y participará en foros vinculados a proyectos europeos. Durante su intervención, el titular de Industria ha puesto en valor el trabajo de los organizadores en una cita que ofrece "un programa científico de primera línea".

Asimismo, ha agradecido expresamente la labor del comisario de la muestra, Fernando Araúz de Robles, y de la presidenta del Comité Científico, Patricia Ferrer, asegurando estar "convencido de que los tres días de feria van a ser muy productivos para el sector".

La presentación ha contado con la participación el director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila; el teniente de alcalde delegado de Cartuja, Álvaro Pimentel; el comisario del MMH, Fernando Araúz de Robles; el presidente de Aminer, Enrique Delgado; el director general de Mining and Minerals Events, José Manuel del Río; y miembros de la Junta Directiva de Aminer.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha puesto de manifiesto la magnitud de este encuentro internacional en el que se prevé superar las cifras de asistencia con respecto a convocatorias anteriores.

"Cuando un salón de esta importancia crece a este ritmo demuestra que lo que está creciendo es la industria que la sostiene", ha manifestado el alcalde tras subrayar que el MMH "llegará a Fibes con lleno absoluto, ocupando el 100% del espacio expositivo disponible, además del auditorio principal y otras tres salas para el desarrollo de su congreso científico".

De este modo, Sanz ha puesto el foco en la relevancia de que el evento reúna a 332 expositores, cifra que representa un incremento del 29% en comparación con la última cita, y que, en conjunto, abarque "8.548 metros cuadrados en los tres pabellones de Fibes, lo que supone un 33% más". Según ha argumentado, estos indicadores reafirman el peso de Sevilla en el ámbito de la minería metálica. "Sevilla se ha convertido en la ciudad en la que la minería toma sus decisiones, porque cada vez más empresas multinacionales del sector quieren establecer sus centros operativos en la capital de Andalucía", ha apuntado.

Además, el presidente de Aminer ha defendido la necesidad de impulsar la minería para garantizar la soberanía europea frente a terceros países, ante la creciente demanda mundial de minerales.

Enrique Delgado ha recordado que estas materias primas son imprescindibles para desarrollar sectores estratégicos, como las comunicaciones o el transporte, así como para alimentar las energías limpias, actuar contra los efectos del cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías, especialmente las basadas en datos, como la Inteligencia Artificial. Por ello, las nuevas normativas comunitarias, que exigen que Europa alcance porcentajes mínimos de autoabastecimiento en extracción, transformación y reciclaje de cara a 2030, suponen una oportunidad para la industria minera española.

El programa científico del MMH también incluirá ponencias sobre cuestiones medioambientales, investigación y desarrollo tecnológico, modelos de gestión, gobernanza y otros asuntos de interés para el sector. Contará con un área dedicada a las visitas escolares y familiares, y convenios con centros educativos para recibir a estudiantes de especialidades vinculadas a la minería. También se reeditará el Innovation hub, un espacio dedicado a presentar innovaciones tecnológicas y fomentar la colaboración entre startups y grandes empresas.

"Andalucía es un referente a la hora de desarrollar la actividad minera, y Galicia también está en una posición sólida", ha señalado el director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, que ha destacado que existen indicios de que en la comunidad están presentes 18 de las 34 materias primas críticas designadas por Europa. Además, ha avanzado que la presencia de Galicia en el MMH se concretará con un stand "llamativo, ambicioso y que articulará la presencia de la administración gallega y todo el sector de la comunidad autónoma, además de una importante representación en ponencias y mesas redondas".