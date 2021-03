El Parlamento andaluz expresa apoyo al movimiento feminista con el 'no' de Vox

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado parcialmente este jueves una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el Grupo Socialista, que ha contado con el rechazo de Vox en todos sus puntos, y con la que la Cámara se muestra "favorable a apoyar el movimiento feminista de Andalucía, a las más de 2.000 asociaciones de mujeres representadas a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, apoyarlas en sus reivindicaciones, y sumarse a reivindicar el día 8 de marzo, como prueba del avance de las mujeres, sin renunciar a las conquistas conseguidas, denunciando los retrocesos y visibilizando el esfuerzo, la entrega y la dedicación de las mujeres andaluzas durante la pandemia del Covid-19".

Adelante Andalucía ha secundado la totalidad de puntos de esta iniciativa, que ha incorporado enmiendas de este grupo, mientras que PP-A y Ciudadanos (Cs) han respaldado ocho de sus 15 reivindicaciones, y los diputados no adscritos expulsados de Adelante han apoyado todos los puntos salvo uno en el que se han abstenido.

De esta manera, el Parlamento ha acordado, con los votos de PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante, instar al Ejecutivo andaluz a "reconocer la labor esencial y la aportación de las mujeres durante la pandemia del Covid-19, poniendo en valor el trabajo invisible de categorías profesionales feminizadas como la limpieza y los cuidados de personas dependientes, mayores, infancia y discapacidad".

También con los mismos respaldos la Cámara ha acordado pedir a la Junta la creación, "en el plazo más breve posible", del "Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la comunidad autónoma de Andalucía, con funciones asesoras y de evaluación de las políticas públicas, conforme a lo establecido en la normativa de esta comunidad autónoma".

Por el contrario, PP-A, Cs y Vox han impedido con sus votos que salgan adelante otras reivindicaciones de esta iniciativa como la de instar a la Junta a "garantizar que se reconozca, con presencia paritaria, las acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por mujeres andaluzas a través de la Medalla de Andalucía, como distinción honorífica otorgada por la Administración de la Junta de Andalucía".

Que el Consejo de Gobierno apruebe "un plan especial extraordinario de empleo, para disminuir el desempleo femenino, garantizar un empleo de calidad, no precarizado, con jornadas a tiempos completos y promoción laboral, a fin de facilitar la libertad económica de las mujeres", ha sido otra de las reclamaciones de esta iniciativa socialista que no ha salido adelante al contar con los votos en contra de PP-A, Cs y Vox.

"UN AÑO PERDIDO" EN ANDALUCÍA

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha argumentado que en Andalucía se ha vivido "un año perdido en la lucha por los avances de las mujeres", de forma que "los retrocesos se han agudizado y se han visibilizado más que nunca".

Además, ha advertido de que, "hoy más que nunca, hay quienes quieren devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la violencia sexual, o afirmando que la igualdad ya está conseguida y que no se deben poner en marcha políticas públicas de género, cuestionando al feminismo y atacando a las organizaciones de mujeres".

"La extrema derecha está marcando su hoja de ruta en Andalucía y, en cada negociación desde la investidura del presidente Moreno Bonilla, las mujeres andaluzas pierden", según ha sentenciado la representante del PSOE-A.

CRÍTICAS DE PP-A, CS Y VOX

En el turno de los grupos, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha sostenido que esta PNL "viene a completar el ciclo de 2021" del PSOE-A y Adelante Andalucía "en su batalla personal por utilizar el feminismo", una "peleíta" que "nos avergüenza bastante porque es a costa de las mujeres", según ha advertido.

Ha indicado además a Soledad Pérez que no cree que ella "sea mejor mujer que yo porque sea del PSOE, ni que nos lleve a ninguna parte esta espiral excluyente del feminismo al que las dos izquierdas nos quieren llevar a todos y que llevan a la ridiculez", según ha abundado.

La parlamentaria de Cs Teresa Pardo ha reivindicado la labor del Gobierno andaluz del que forma parte su partido, y en concreto de la Consejería de Igualdad, desde donde se ha aprobado "el primer plan de conciliación de Andalucía", según ha puesto de relieve, y ha advertido a los socialistas de que a ella no le van a poner "un carné en la boca" y le van a considerar "feminista solo si soy de extrema izquierda o de la izquierda", tras lo que ha aseverado que desde su grupo van a "seguir trabajando por una España de mujeres y libres".

En representación de Vox, la parlamentaria Ana Gil ha denunciado "el feminismo supremacista basado en el odio patológico hacia el hombre", así como "a quienes quieren colectivizarnos y hacer de nosotras un cupo", y "a los partidos que piensan que son propietarios de las mujeres y sus votos", al tiempo que ha acusado a los socialistas de no defender la "igualdad" y de acabar "con la presunción de inocencia del varón", y ha criticado el "feminismo de boquilla de la izquierda".

Por último, la diputada de Adelante Ana Naranjo ha advertido de que "el futuro del feminismo es imparable", y "no hay intento de criminalización que vaya a detenerlo", y al hilo ha cargado contra la "ultraderecha" que "utiliza las instituciones" para difundir su discurso de "desigualdad", y contra el Gobierno andaluz, que "no protege mediante sus políticas a las mujeres trabajadoras" y "no pone en marcha un plan de choque frente a la altísima tasa de paro femenino", según ha criticado.