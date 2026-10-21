El Parlamento andaluz ratifica a Manuel Carrasco como letrado mayor

El letrado mayor del Parlamento andaluz, Manuel Carrasco. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado la "ratificación" de Manuel Carrasco Durán como letrado mayor de la Cámara andaluza, cargo para el que fue elegido por primera vez en el año 2022 a propuesta del entonces presidente de la institución, Jesús Aguirre (PP-A).

El boletín oficial del Parlamento andaluz ha publicado este miércoles, 21 de octubre, el acuerdo, consultado por Europa Press, adoptado por la Mesa el pasado día 14, por el que "se aprueba la ratificación" de Manuel Carrasco Durán "como letrado mayor del Parlamento de Andalucía".

El acuerdo se ha adoptado "con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.2 del Reglamento de la Cámara, en concordancia con lo previsto en el artículo 9 del vigente Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía", y "a propuesta de la Presidencia de la Cámara", que actualmente ejerce la diputada del PP-A Ana Mestre. Manuel Carrasco Durán es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, por la que además recibió el Premio Extraordinario de Doctorado.

Es profesor titular de Derecho Constitucional y ha impartido docencia de todas las materias relacionadas con el Derecho Constitucional y en el ámbito del Derecho comparado, según se puso de relieve cuando en el año 2022 fue nombrado como letrado mayor.

Asimismo, fue coordinador del Máster Universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla entre 2006 y 2019, y vicedecano de Investigación y Secretario de la Facultad de Derecho de la mencionada universidad.

Ha dirigido varias tesis doctorales y es autor de casi un centenar de publicaciones en gran cantidad de áreas del Derecho constitucional, incluyendo libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas.

Asimismo, el letrado mayor del Parlamento ha realizado estancias de investigación en el Instituto Universitario Europeo y en la Universidad de Pau et des Pays de l'Adour, y ha impartido clases y conferencias en varias universidades europeas y americanas.

Se incorporó como letrado al Parlamento de Andalucía en 2019, y sustituyó en el cargo de letrado mayor a Ángel Marrero García-Rojo, que ejerció dicha responsabilidad entre los años 2020 y 2022.