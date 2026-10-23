El Parlamento andaluz ratifica a María Teresa Blanco como adjunta al letrado mayor

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado la "ratificación" de María Teresa Blanco Amador para desempeñar el cargo de letrada adjunta al letrado mayor, cargo que viene desempeñando desde octubre de 2022.

Así figura en un acuerdo de la Mesa adoptado el pasado miércoles, 21 de octubre, y consultado por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial del Parlamento, que viene firmado por el letrado mayor, también recién ratificado en su puesto, Manuel Carrasco.

El acuerdo expone que, "tras la ratificación del letrado mayor del Parlamento de Andalucía por la Mesa, a propuesta de la Presidencia de la Cámara", corresponde ahora que el órgano de gobierno del Parlamento "proceda a la designación" de dicho cargo adjunto, que "debe efectuarse por la Mesa entre funcionarios del cuerpo de letrados del Parlamento, a propuesta del letrado o letrada mayor".

Conforme al artículo 14.2 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía, "el letrado o letrada adjunto al letrado o letrada mayor asiste a este en el ejercicio de sus funciones y desempeña, bajo su dirección, la coordinación inmediata de los servicios administrativos de la Cámara, así como cualquier otra función que le encomiende".

Además, "sustituirá al letrado o letrada mayor en los casos de vacante, ausencia y enfermedad, así como durante el tiempo de disfrute de las vacaciones, licencias y permisos regulados en el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía".

De esta manera, la propuesta acordada ha sido la de "ratificar" a María Teresa Blanco Amador como letrada adjunta al letrado mayor, un cargo que lleva ejerciendo desde el 14 de octubre de 2022, cuando se produjo su nombramiento para ello.

El acuerdo, firmado por el letrado mayor, defiende que María Teresa Blanco "ha acreditado a lo largo de este tiempo su implicación, capacidad de trabajo y eficacia en el desempeño del cargo indicado", y, entre otros aspectos, "ha supervisado la tramitación de un enorme número de contratos administrativos, la implantación y desarrollo del Plan de Transformación Digital del Parlamento de Andalucía y el desarrollo del Proyecto de ejecución de restauración de fachadas históricas, salón de plenos del Parlamento de Andalucía --antigua iglesia-- y otros elementos originales".

Asimismo, "ha llevado a cabo de manera efectiva la coordinación de los diferentes servicios administrativos, ámbito en el cual ha destacado por aportar soluciones precisas y eficaces a distintas disfunciones y problemas que se han venido manifestando como consecuencia natural del funcionamiento de los diferentes servicios que componen la organización administrativa del Parlamento de Andalucía", relata el acuerdo de la Mesa del Parlamento.

Finalmente, el acuerdo por el que María Teresa Blanco queda ratificada en su cargo destaca de ella su "capacidad para liderar, gestionar e integrar equipos de trabajo de la forma más eficaz", así como confirma que es letrada del Parlamento de Andalucía, por lo que "reúne el requisito exigido por el artículo 14.1 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior" para desempeñar el cargo de letrada adjunta al letrado mayor.