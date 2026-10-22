El Parlamento andaluz rechaza con la mayoría de PP-Vox crear una comisión de investigación por los cribados de cáncer

La diputada del PSOE-A Ángeles Férriz interviene en el Pleno del Parlamento andaluz en defensa de la iniciativa para crear una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer en la sanidad andaluza. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A y Vox, que suman mayoría absoluta en esta legislatura, crear una comisión de investigación solicitada por los tres grupos de oposición de izquierda --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- en torno a "la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas", al hilo de la crisis conocida hace ahora más de un año en torno al programa de cribados de cáncer de mama.

En defensa de la iniciativa ha intervenido, en representación del Grupo Socialista, su portavoz adjunta Ángeles Férriz, quien ha reprochado al Gobierno andaluz que "ha pasado más de un año" desde que los andaluces conocieron "este escándalo gracias a la denuncia de las mujeres" de la asociación Amama y "no han sido capaces de dar una explicación coherente, racional ni humana" sobre lo ocurrido.

Además, ha aseverado que este caso se traduce en "vidas destrozadas", y lo que la gestión del Gobierno andaluz "ha roto son vidas", y ha sostenido que "esas mujeres y sus familias merecen saber lo que ha pasado, lo que ha fallado, cómo se ha gestionado, qué se está haciendo para atender a las afectadas y para evitar que vuelva a ocurrir".

"Podréis tumbar esta comisión de investigación, pero se acabará sabiendo la verdad", ha advertido Ángeles Férriz a los diputados del PP-A antes de concluir trasladando a las mujeres afectadas por esta crisis que "no están solas, que no nos vamos a callar, que no las vamos a abandonar y que no vamos a parar" en relación a la "gestión criminal" y "brutal negligencia" que ha achacado al Gobierno andaluz en este asunto.

También para defender la creación de esta comisión de investigación ha subido a la tribuna el diputado de Adelante Andalucía Javier Montes, quien ha remarcado que ha pasado más de un año desde que se conoció este "escándalo", en el que "el Gobierno de la Junta no avisó al menos a 2.317 mujeres de que tenían un diagnóstico de sospecha de cáncer de mama".

El parlamentario se ha preguntado "quién puede estar en contra de investigar sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama de Andalucía, de conocer el origen de los errores para evitar" que se reproduzcan, o de "informar a las mujeres sobre lo que pasó y por qué perdieron un pecho o incluso la vida", y en ese punto ha advertido de que "las mujeres tienen muchísimas dudas sobre este proceso, sobre lo que ocurrió después y sobre lo que pueda estar ocurriendo a día de hoy".

"Si ni siquiera sabemos por qué se produjo ese error, ¿cómo pueden ustedes garantizar que a día de hoy no se vaya repitiendo?", ha preguntado al Gobierno andaluz, a cuyos miembros ha retado a "mirar a la cara" a las mujeres afectada para explicar por qué no apoyan la creación de esta comisión de investigación.

"HISTORIAS DESGARRADORAS DE MUJERES"

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha subrayado que en esta crisis ha habido "historias desgarradoras de mujeres" a las que, "a pesar de haberse hecho la mamografía" de los cribados, "poco después se les detectaba un cáncer" y "enfermaron", e incluso algunas "han perdido la vida por un fallo que todavía nadie ha explicado", según ha criticado antes de subrayar que esto ha ocurrido "con un sistema que venía funcionando como un reloj desde 1995", y que era "una máquina que siempre había estado perfectamente engrasada y que, sin embargo, de pronto gripó".

"Lo que no sabemos todavía es por dónde y responsabilidad de quién", ha apostillado la parlamentaria de Por Andalucía, que ha sostenido que "lo primero que tendría que haber hecho el Gobierno de la Junta" ante esto era "disculparse, porque está claro que la cadena había fallado y había roto por donde más dolía" y, a continuación, "estudiar, analizar dónde está el problema".

Esperanza Gómez ha exigido "saber dónde han fallado los controles que debían garantizar el seguimiento de pacientes que enfermaron después, y algunas de las cuales murieron", y tras advertir de que "todavía no sabemos cuántas mujeres realmente estuvieron afectadas y cuántas han muerto a día de hoy", ha criticado que desde la Junta no se han dado "todas las explicaciones" sobre lo ocurrido, ni se "ha respondido a todas las mujeres que padecieron este problema", ni se ha asumido "alguna responsabilidad política".

PP-A AFEA A LOS GRUPOS DE IZQUIERDA UNA OPOSICIÓN "RUIN"

Frente a esta iniciativa se han posicionado el PP-A y Vox, los dos partidos que sustentan el Gobierno andaluz conformado tras las elecciones autonómica del pasado 17 de mayo.

Así, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha partido de la premisa de que lo sucedido con el cribado del cáncer de mama fue uno de los temas "más importantes que ocurrió en la anterior legislatura" y "no debería haber pasado", un "fallo gravísimo en la comunicación de unos cribados no concluyentes" por el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pidió perdón" y la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, dejó su cargo asumiendo "responsabilidad" por lo sucedido, según ha puesto de relieve.

Dicho esto, la diputada 'popular' ha denunciado que el "relato" de los grupos de izquierda "es falso, y la verdad está muy por encima de lo que quieran construir", y tras defender que "el Gobierno de Andalucía respondió con responsabilidad, rigor, transparencia y sensibilidad", ha criticado que "la oposición en la izquierda andaluza respondió con una política ruin, rastrera, aprovechando y usando el dolor y el sufrimiento de las mujeres".

La parlamentaria del PP-A ha concluido defendiendo que en el año transcurrido desde que se conoció esta crisis se han puesto en marcha medidas con el "único objetivo" de "cuidar y proteger a las mujeres, dar confianza a los andaluces y blindar nuestro sistema sanitario para que nunca vuelvan a darse fallos ni errores" como aquel, y ha aseverado que el Parlamento andaluz "está para trabajar por los intereses de los andaluces, no para los del frente de la izquierda en Andalucía".

VOX JUSTIFICA QUE AHORA NO APOYE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por último, el diputado de Vox Rafael Segovia también ha reconocido que hubo "errores en el cribado del cáncer de mama", así como ha defendido que las mujeres afectadas "tienen todo el derecho del mundo a conocer la verdad", y que "la posición de Vox ha quedado acreditada" con sus actuaciones.

Ha remarcado que, "cuando ocurrieron los hechos" en los que se centra la iniciativa a debate este jueves, Vox "no formaba parte del Gobierno" andaluz y apoyó la solicitud de creación de una comisión de investigación propuesta por los grupos de izquierda porque consideraban "imprescindible conocer los errores, las responsabilidades y, sobre todo, corregir todo lo que hubiera funcionado mal para evitar posibles errores futuros".

Sin embargo, ha apuntado que lo que ha cambiado desde entonces es que Vox se ha integrado en el Gobierno andaluz tras el resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, y cuenta ahora con "responsabilidad institucional", una posición desde la que Rafael Segovia ha defendido que su partido "puede contribuir a conseguir" el objetivo de "esclarecer los hechos".

"Antes reclamábamos explicaciones desde la oposición con iniciativa parlamentaria como la que hoy presentan" los grupos de izquierda, y "ahora como parte del Gobierno tenemos que impulsar las actuaciones necesarias de una manera directa, más discreta, y comprobar que las medidas anunciadas se cumplen", ha justificado el diputado de Vox antes de zanjar que "en la oposición se denuncia", mientras que cuando se forma parte de un gobierno "lo que hay que hacer es solucionar", y eso es lo que van "a hacer" desde Vox valiéndose para ello del pacto de gobierno suscrito con el PP-A, según ha aseverado.