El Parlamento pide que Gobierno central ejecute las obras hidráulicas de interés general para hacer frente a la sequía

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha reclamado este jueves que el Gobierno central, con carácter prioritario y urgente, y "sin más dilaciones ni excusas" ejecute todas las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que están pendientes en Andalucía, aprovechando la oportunidad de los fondos Next Generation.

Así se recoge en una proposición no de Ley defendida por el PP-A, que ha sido apoyada en su totalidad por PSOE-A, Cs y Vox, mientras que ha contado con un apoyo parcial de Unidas Podemos.

La Cámara también ha pedido que el Ejecutivo nacional lleve a cabo otras actuaciones en materia de política de aguas que le viene reclamando el Gobierno andaluz en los últimos años, como la ejecución de la totalidad de las obras hidráulicas de interés general del Estado relativas al cumplimiento del trasvase del Condado de Huelva, aprobado por la Ley estatal sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, y en concreto el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza.

Se ha reclamado además la ejecución de las obras hidráulicas de interés general del Estado en la provincia de Almería relativas a la ampliación de la desaladora de Carboneras; la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora, y la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, además de la instalación de instalaciones de energías renovables que garanticen un precio sostenible del agua desalada. Así mismo, exigimos la ejecución de la conducción para agua desalada de la Venta del Pobre a Tabernas, para garantizar el abastecimiento humano y la sostenibilidad del regadío y la conducción de agua desalada a Adra desde la desaladora del Campo de Dalías.

Otras demandas consisten en la totalidad de las conducciones de la presa de Rules, en Granada, y las de la presa de Siles, en Jaén; el aseguramiento de las dotaciones a Andalucía procedentes del trasvase Tajo-Segura; la aprobación por el Consejo de Ministros del trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, para garantizar el suministro de agua potable necesario para el consumo humano en la zona; el saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental; la presa de Gibralmedina y sus conducciones derivadas en la provincia de Cádiz; la desaladora de la Axarquía, y la ampliación y reforma de la desaladora de la Costa del Sol Occidental, en la provincia de Málaga.

Asimismo, la Cámara ha reclamado al Ejecutivo nacional las obras de encauzamiento de los ríos Guadalhorce, en Málaga, a través de la sustitución del puente de la Azucarera, como solución definitiva a los problemas de inundabilidad a la ciudad, y de los

ríos Antas, Andarax y Adra, en la provincia de Almería, y el encauzamiento del río Guadarranque, a su paso por San Roque, en la provincia de Cádiz. Otras demandan son la ampliación y modernización de los regadíos del Genil-Cabra, en las provincias de Córdoba y Sevilla, así como el estudio de la creación de una zona regable con los excedentes de la presa de la Colada, en el Valle de los Pedroches.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Jose Ramón Carmona ha indicado que el Gobierno de España no puede desaprovechar el momento actual, en el que están llegando a nuestro país los fondos europeos del Next Generation, los 75.000 millones de euros prometidos para nuestro país, y tiene que destinar una parte importante de los mismos a cumplir el compromiso con Andalucía de ejecutar las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado pendientes, sobre todo, en unos momentos de grave sequía.

En su opinión, el cumplimento de este compromiso por parte del Gobierno de España supondría atender la demanda de muchos territorios de la comunidad que necesitan de los recursos hídricos que generaría la ejecución de las obras hidráulicas de interés general para el abastecimiento de su población y para el mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas que son el sustento de la gran mayoría de los ciudadanos que los habitan.

Carmona ha agregado que atender estas demandas no se trata de una discrecionalidad del Gobierno de España, sino de una obligación, porque el interés general está ya aprobado porque lo dicen las leyes y lo dijo el ejecutivo, y nadie lo puede cuestionar ahora, porque el mismo ha respondido al interés de la mayoría de los españoles. "Dejar pasar la oportunidad de los fondos Next Generation o de los fondos de interés general que pueden liberar

éstos no es una opción; puede convertirse en la condena, de no poder contar con estas obras hidráulicas de interés general en muchos años", ha apuntado.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha manifestado que no sorprende que el PP, ahora que se acerca época electoral, vuelva a sacar los debates del agua, "la demagogia del agua de los populares y los enfrentamientos entre territorios". Ha garantizado que desde el Gobierno central se está trabajando en infraestructuras hidráulicas en Andalucía, pero los "plazos son los plazos" en tramitación administrativa y en ejecución de obras. Ha señalado que no sólo son necesarias las obras del interés del estado, sino también del interés de la comunidad y que la Junta no está impulsando.

La diputada de Ciudadanos Ana Llopis ha expresado su acuerdo con la iniciativa del PP, apuntando que hay que aquí hay dos opciones: los que "no hacen nada" como la bancada de la izquierda y los que sí están actuando, como PP-A y Cs, para dar una solución al grave problema de la sequía. Ha indicado que el Gobierno central tiene el deber de cumplir con los andaluces y acometer las infraestructuras necesarias para paliar el gran problema de la sequía.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez ha mostrado su preocupación por que si no llega la lluvia, en las próximas semanas, vamos a atravesar por una situación muy dura, y ha reprochado a la Junta que no esté tomando las decisiones adecuadas para hacer una mejor gestión del agua. Ha indicado que el sistema de infraestructuras hidráulicas de España es "maduro" y el actual problema de sequía no se soluciona con más obras, sino con políticas valientes que ordenen la demanda del agua.

El parlamentario de Vox Rafael Segovia ha considerado necesario un plan hidrológico nacional y ha lamentado que en la Mesa del Parlamento no se haya aceptado la enmienda de su grupo a la iniciativa del PP sobre ese asunto. Ha recalcado que hay que despolitizar las intervenciones necesarias en materia de agua para que los agricultores y consumidores no resulten perjudicados por "los intereses partidistas".