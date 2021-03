Parlamento pide a Junta exigir a Gobierno que revise etiquetado de aceite y jamón en Nutriscore tras iniciativa de Cs

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves los cuatro puntos de una Proposición no de Ley (PNL), presentada a instancia del Grupo Parlamentario de Cs, que supone en primer término instar a la Junta de Andalucía a que reclame al Gobierno "una revisión del sistema que utiliza el sistema Nutriscore para una mejor categorización" del aceite de oliva, reclamación que hace extensiva a "los productos derivados del cerdo ibérico".

Otra reclamación de la PNL apunta a que la Junta de Andalucía demande al Gobierno a que "ejerza su liderazgo en la Unión Europea en la iniciativa 'De la granja a la mesa'", así como le insta a que "esté sentada en la mesa de negociación de todas las propuestas desde el inicio".

El último mandato que entraña la PNL de Cs que ha aprobado el Pleno del Parlamento es reclamar al Gobierno andaluz "intensificar la promoción de consumo de aceite de oliva y productos derivados del cerdo ibérico en centros educativos y centros de salud para la adopción de una alimentación sana, equilibrada y saludable".

El parlamentario de Ciudadanos, defensor de la iniciativa, Enrique Moreno, ha advertido en el inicio de su intervención que daba cuenta de que "los quesos también quedan gravemente perjudicados". Moreno ha calificado de "nuevo despropósito" este sistema de calificación nutricional de los alimentos así como "un atropello a los productos agroalimentarios que se producen en Andalucía".

Moreno, quien ha recordado la calificación de la dieta mediterránea como "patrimonio cultural inmaterial por la Unesco", ha reclamado al Gobierno que "si no ayuda, que no pongan zancadillas", por lo que le ha instado a destinar ayudas "como si tiene la Junta de Andalucía".

El diputado de Cs ha reclamado "tener en cuenta los informes de la comunidad científica y médica" antes de aceptar la calificación nutricional del algoritmo que existe detrás de Nutriscore. "No podemos entender la adhesión sin un estudio de impacto previo", ha afirmado Moreno.

El diputado de Cs ha exigido en su apoyo a la iniciativa comunitaria, la Estrategia de La Granja a la Mesa, que extienda "sus exigencias fitosanitarias también a los agricultores de terceros países extracomunitarios" tras describir "una competencia desleal inasumible".

PSOE: "LA FALSEDAD DE CONFRONTAR CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

El diputado del PSOE Francisco Fernández, quien ha abogado por "la defensa de nuestros productos agroalimentarios" tras alegar que "son nuestro mejor etiqueta de presentación", ha sostenido que "el método Nutriscore puede tener muchas ventajas", aunque ha reconocido que "no está bien conseguido, no se consigue el objetivo verdadero sobre el valor real de los productos".

Fernández ha defendido que "España está liderando la oportunidad de regular el etiquetado frontal de forma unánime para que haya un único etiquetado" y ha reprochado a la Junta de Andalucía "la falsedad de confrontar con el Gobierno de España", que ha estimado "tan grave como la calificación de Nutriscore". "No confrontemos para ganar unos poquitos de puntos", ha solicitado el diputado del PSOE.

El parlamentario del PP José Ramón Carmona ha instado a "creer en nuestros produtos" y ha estimado que el sistema Nutriscore "con ese algoritmo es una barbaridad" tras advertir de que "no comprende la calidad de la dieta mediterránea".

Carmona, que ha puesto como ejemplo que el etiquetado previsto por Nutriscore "pone en el mismo nivel al aceite de oliva que al de colza o de nuez", ha estimado que "la solución es simple: basta con cambiar la clasificación".

El parlamentario del PP ha recordado que "Andalucía exporta uno de cada cinco euros que exporta España" en el campo agroalimentario por lo que ha esgrimido que "algo se estará haciendo bien".

VOX: "VAMOS A SER TAN TONTOS DE CONTINUAR IMPLANTANDO ESTE SISTEMA"

El diputado de Vox Eugenio Moltó, quien ha arrancado su intervención expresando "sus condolencias por el atentado del 11M de 2004" y ha reclamado "el esclarecimiento definitivo para conocer al autor real del atentado que nunca más se supo", ha sostenido que el algoritmo existente tras Nutriscore "penaliza especialmente la dieta mediterránea", por lo que ha instado a emular la iniciativa de países como Italia, del que ha descrito que pretende desarrollar "un sistema propio de etiquetado nutricional.

"No existe una posición común en la Unión Europea", ha afirmado Moltó, tras lo cual ha proclamado si "vamos a ser tan tontos de continuar implantando este sistema" y ha ironizado sobre los efectos negativos del aceite de oliva que ha situado en el hecho de "beberse un litro".

El parlamentario de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha reprochado a los autores de la iniciativa y al Gobierno andaluz en su conjunto crear "un problema que no existe y obviar el que existe", en referencia, respectivamente al "problema para la venta y comercialización de aceite y de jamón", mientras que ha esgrimido que "Nutriscore viene a luchar contra la obesidad y los malos hábitos de consumo".

"No tenemos un problema de venta de jamón, sino de obesidad infantil", ha proseguido afirmando el diputado de Adelante, quien ha calificado a

Nutriscore como "una buena noticia y una buena medida".

Jesús Fernández ha afirmado que Nutriscore "es voluntario, no se puede obligar a etiquetar de forma frontal".

"Quien no quiera que no lo ponga, no pasa nada", ha apuntado, antes de reclamar que "España forme parte del grupo de países que incorporan Nutriscore, en caso de ser obligatorio, para tener el trabajo hecho y no llegar tarde y mal como siempre".