El Parlamento pide garantizar el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género con el rechazo de Vox

Actualizado 21/02/2019 17:43:33 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A contra la violencia de género, en la que se insta al nuevo Gobierno andaluz a apoyar, mantener y financiar el movimiento feminista de Andalucía a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de lucha contra la violencia de género.

También se ha demandado al Ejecutivo que mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista, especialmente en el ámbito de igualdad, social, sanitario, educativo y judicial, y a que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad.

Dos puntos de la iniciativa han contado con el apoyo de PP-A, Cs y Adelante Andalucía. PP-A y Cs se abstuvieron en un tercer punto de la iniciativa socialista, mientras que Vox la rechazó en su totalidad.

En virtud de la iniciativa, el Parlamento ha expresado su apoyo al movimiento feminista de Andalucía en defensa de la igualdad y contra la violencia de género y que se adhiera a cuantas manifestaciones de repulsa se produzcan contra la violencia machista, declarando tolerancia cero con los maltratadores.

La Cámara también ha expresado su rechazo a cualquier posicionamiento político "que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género, o que justifique o niegue la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo".

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha recordado que en nuestro país y en Andalucía contamos "con un gran acuerdo ciudadano, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado".

Ha alertado de que fuerzas políticas como Vox plantean "una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, dispuesto a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuestionando las estadísticas oficiales, y presentando una serie de datos falsos que ocultan la realidad del machismo en nuestro país".

Ha considerado necesario tomar partido contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género y la ley andaluza cuya reforma y ampliación ha sido recientemente aprobada.

En su opinión, el Gobierno andaluz debe continuar impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la nueva Ley de Violencia de Género andaluza, y apoyando al movimiento feminista "de los ataques que está sufriendo".

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha denunciado que la Junta, bajo el mandato de la socialista Susana Día, dejó de ejecutar 61 millones en materia de políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Ha indicado que el PP-A siempre va a apoyar que se ejecuten los fondos destinados a estas políticas.

Ha señalado que la iniciativa socialista no viene a sumar ni a respetar el pacto de estado, sino que plantea "aislar y separar" a quienes piensen de manera diferente, intentado hacer "cordones sanitarios". Ha agregado que la lucha contra la violencia de género debe ser una tarea de todos y ha advertido al PSOE-A de que en Andalucía ya se ha acabado el "pensamiento único" tras las elecciones del pasado 2 de diciembre. Ha acusado al PSOE-A de haber utilizado "rastreramente el feminismo".

La diputada de Ciudadanos (Cs) Isabel Albás ha querido dejar claro que con el nuevo Gobierno del cambio "no se va a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género" y ha pedido a PSOE-A y Adelante Andalucía que dejen de ser "populistas y sensacionalistas" porque estamos hablando de algo muy serio. Ha indicado que el PSOE-A hace un planteamiento en su iniciativa de buscar la "confrontación" en lugar de apostar por buscar puntos de acuerdo. Ha señalado que la defensa de las mujeres "no se propiedad" de la izquierda, sino que es de todos y ha pedido al PSOE-A que deje de utilizar la violencia de género como "arma arrojadiza".

La diputada de Adelante Andalucía Ana Villaverde ha indicado que la violencia física y los asesinatos son la "punta del iceberg" de todas las presiones que sufren las mujeres. Ha criticado además la insuficiencia de presupuesto para el Pacto de estado contra la violencia de género, y ha planteado que se asigne el cinco por ciento del presupuesto autonómico para 2019 a implementar políticas feministas.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha rogado atención, al inicio de su intervención, a "la izquierda radicalizada y radical" para que luego no digan que "decimos cosas que realmente no decimos". Ha señalado que su partido defiende una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a mujeres, ancianos o niños y ha denunciado que si sigue habiendo muertes de mujeres es porque algo se está haciendo "mal". Ha criticado que haya un elevado porcentaje de los recursos para la lucha contra la violencia de las mujeres que "no llegan a su destino".