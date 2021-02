El Parlamento pide a la Junta con rechazo de Vox que apoye actos por el 8M con medidas higiénico sanitarias

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los apoyos de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra, instar al Gobierno andaluz a apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del Día Internacional de la Mujer facilitando con todos los medios materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo.

Así lo ha decidido el Parlamento en el marco de una proposición no de ley relativa al 'Abordaje de la crisis del Covid con perspectiva de género' que ha defendido ante el Pleno el grupo de Adelante Andalucía, que ha resultado aprobada parcialmente con los apoyos de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs), mientras que Vox ha votado en contra de todos sus puntos.

De esta manera, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento también ha acordado instar al Consejo de Gobierno andaluz a impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, que posibilite el cambio de modelo actual, y a evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las necesidades de las familias y mejorar su cobertura, así como garantizar recursos públicos en este sentido, con especial atención a las familias monoparentales y numerosas.

Asimismo, la Cámara ha instado a la Junta a seguir aumentando los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y atender las diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus competencias profesionales; que revise los procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de violencia institucional.

Asimismo, el Parlamento insta a la Junta a realizar un informe de impacto de género sobre las medidas adoptadas o consensuadas en el pacto de reconstrucción para introducir los factores correctores necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género.

Declarar Andalucía como "comunidad autónoma libre de trata" es otra reclamación que plantea el Parlamento con esta iniciativa, al igual que la de instar a la Junta a desarrollar políticas encaminadas a luchar contra la explotación sexual.

Finalmente, la iniciativa también insta al Gobierno andaluz a garantizar la coeducación en las aulas y a desarrollar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.

UNA RESPUESTA A LA PANDEMIA CON "PERSPECTIVA DE GÉNERO"

En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Ana Naranjo ha subrayado que la pandemia del Covid-19 "ha puesto de relieve la precariedad estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales", y en la actual situación de crisis social y económica "no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres".

Desde Adelante han subrayado que, durante la pandemia, "las mujeres han sido las que han estado en primera línea de actuación contra el Covid, realizando trabajos esenciales pero sin embargo invisibilizados, tanto en el ámbito sanitario, siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar, siendo estos trabajos fundamentalmente precarios".

Además, ha avisado de que "se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecte más a las mujeres", en tanto que "tienen mayor tasa de desempleo", y "esto se acentúa entre las personas jóvenes".

Tras explicar que este próximo 8 de marzo "el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres", desde Adelante han sostenido que "no podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacerlas desaparecer del espacio público y la toma de decisiones".

Así las cosas, desde Adelante han concluido que son "muchas" las razones por las que "es necesario que la Junta de Andalucía se comprometa a potenciar e implementar la perspectiva de género en las actuaciones que desarrolla y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones, para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia".

CRÍTICAS DE PP-A, CS Y VOX A ADELANTE

En el turno de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Carmen Dolores Velasco ha considerado la iniciativa de Adelante como "una magnífica oportunidad para reincidir en que la igualdad de género se ponga en el centro de la recuperación económica tras el Covid", y en que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs impulse políticas en esa línea, si bien ha dado por hecho que "no las van a llevar a cabo", porque para eso hace falta una "voluntad política" que no ve en dicho ejecutivo, que "no cumple" ni con la Ley de Igualdad ni con la de Violencia de género, según ha sostenido.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha discrepado de las "formas" de Adelante y, sobre el "fondo" de la iniciativa, ha apuntado que expone problemas que afectan a las mujeres pero ante los que ha preguntado a Ana Naranjo "qué medidas ha puesto en marcha" el Gobierno "más feminista de la historia", de PSOE y Unidas Podemos, para darles solución. En esa línea, ha emplazado a la confluencia de IU y Podemos a dejar "la pancarta" para ponerse "a trabajar" y tomar "decisiones", ya que "están en el Gobierno", según ha remarcado.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Concepción González Insúa ha reprochado a Adelante que sus representantes "deciden quiénes son feministas" y quiénes no, y quiénes "pueden participar en movilizaciones" y no, y frente a ello ha defendido que el Gobierno andaluz en el que se integra el partido naranja "apuesta por la igualdad efectiva" y "real" con políticas concretas y con presupuesto, "pero desde el respeto a todos" y sin poner "etiquetas de buenas o malas feministas".

Finalmente, por parte de Vox, la parlamentaria Ana Gil ha cuestionado que las mujeres se vean más afectadas por la pandemia actual cuando realmente "el Covid mata dos veces más a hombres que a mujeres", y "el coronavirus afecta con muchísima más virulencia" a los varones, según ha subrayado antes de criticar que "la perspectiva de género consiste en ignorar los problemas de la mitad de la población".