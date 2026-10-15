El Parlamento y Unicef dan voz a la infancia y avanzan en la organización del Pleno Infantil del 20 de noviembre

La presidente del Parlamento andaluz, Ana Mestre. A 15 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha recibido este jueves en la sede de la Cámara andaluza a la presidenta de Unicef España, M.ª Ángeles Espinosa, y al presidente de Unicef Comité de Andalucía, José Sánchez López. El encuentro ha permitido conocer la labor de la entidad y avanzar en la organización del XVIII Pleno Infantil, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Salón de Plenos, con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Según ha informado el Parlamento de Andalucía en una nota, durante el encuentro, Ana Mestre ha destacado que "la colaboración entre el Parlamento de Andalucía y Unicef nos permite acercar la Cámara a la infancia y escuchar sus propuestas". De manera que "queremos que los niños encuentren en esta institución un espacio donde sus opiniones sean tenidas en cuenta".

Asimismo, la presidenta ha señalado que "el Pleno Infantil es una oportunidad para que los representantes de la infancia de nuestros municipios hagan oír su voz y compartan con los grupos parlamentarios sus preocupaciones y sus propuestas para mejorar Andalucía".

Bajo el lema 'Estamos aquí', la sesión reunirá a unos 120 niños de consejos locales de infancia y adolescencia (CLIA) y del Consejo Provincial de Huelva. En concreto, participarán ocho delegaciones: Pulpí (Almería), Trebujena (Cádiz), Lucena (Córdoba), el Consejo Provincial de Huelva, Mengíbar (Jaén), Benalmádena (Málaga), La Rinconada y Los Corrales (Sevilla).

Los participantes acudirán como consejeros infantiles, en representación de los niños de esos municipios o de su ámbito provincial. Estarán acompañados por responsables políticos y personal técnico municipal, por lo que no se trata de grupos escolares acompañados por docentes.

La celebración del Pleno coincidirá en con el 80 aniversario de Unicef y permitirá reflexionar sobre los avances logrados en la protección de los derechos de la infancia y los retos que siguen pendientes en todo el mundo. Unicef trabaja en más de 190 países y territorios para proteger esos derechos, con especial atención a los niños en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Hasta ahora, más de 3.000 niños han participado en las distintas ediciones de estos Plenos Infantiles celebrados en la Cámara Andaluza.