Pasión Vega y Moisés P. Sánchez llegan el 13 de noviembre al Gran Teatro de Córdoba con 'Pasión Almodóvar'

Cartel de 'Pasión Almodóvar'. - PASIÓN ALMODÓVAR

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el día 13 de noviembre, a partir de las 20,00 horas, 'Pasión Almodóvar', una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas de Pedro Almodóvar, en donde Pasión Vega compartirá escenario con uno de los pianistas y compositores más reconocidos del panorama musical actual, Moisés P. Sánchez, quien también ha estado a cargo de los arreglos musicales. El espectáculo está dirigido por Joan Antón Rechi.

Así lo han informado desde la oficina de la artista en una nota en la que han detallado que Vega, una de las voces más brillantes de España, rinde un emocionante homenaje al universo del directo Pedro Almodóvar, reinterpretando junto Moisés P. Sánchez Quartet una colección de canciones eternas que "no dejarán indiferentes" a los asistentes.

'Un año de amor', 'Volver', 'Cucurrucucú Paloma', 'A tu vera' o 'Ne me quitte pas' son solo algunas de las canciones que se podrán disfrutar en esta original propuesta.

Pasión Vega es "una artista única que no grita el drama, lo acaricia. Cada canción suena a despedida lenta, a amor que dolió pero valió la pena". Boleros, coplas y por supuesto clásicos iberoamericanos reinterpretados desde la libertad, que no envejecen porque siguen diciendo verdad. Las entradas se pueden conseguir en 'https://entradas.teatrocordoba.es/espectaculo/pasion-vega-ca...'.