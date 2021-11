Patricia del Pozo no ve "justificación alguna" al no a los presupuestos, que cree "más necesarios que nunca"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha lamentado que Vox, Unidas Podemos y PSOE-A "se unieran este miércoles para tumbar unos presupuestos que recogen una inversión histórica para la cultura y para el patrimonio" en Andalcía, y, además, lo hicieran "sin justificación alguna" porque "son unos presupuestos que priman la sanidad, la educación y los servicios sociales" y "son más necesarios que nunca".

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Del Pozo ha afirmado que este miércoles "se vivió una noche muy triste para todos los sectores culturales y para el patrimonio histórico en Andalucía", al tiempo que ha añadido que "todo el mundo sabe que han sido tres años de apuesta permanente para aumentar esos presupuestos en cultura en patrimonio, y que en estos tres años nuestro presupuesto ha sido aumentado en más de un 30%, con 60 millones de euros más", ha asegurado.

Pero "incomprensiblemente, en una apuesta histórica como se había demandado permanentemente por todos los grupos parlamentarios, votaron que no a estos presupuestos", y lo hicieron además, ha continuado, "sin justificación alguna" porque, además, "son unos presupuestos que priman, tal y como se acordó, la sanidad, la educación y los servicios sociales". "No ha habido justificación alguna" para votar no "en un momento decisivo para la recuperación económica y social de nuestra tierra".

La titular de Cultura ha destacado que después de una pandemia y después de la circunstancia en las que nos encontramos "eran más necesarios que nunca", toda vez que ha añadido que es una situación que "responde a la irresponsabilidad de no mirar más allá y poner los intereses de los andaluces por encima de los propios intereses partidistas".

Por tanto, Del Pozo ha señalado estar "terriblemente triste y preocupada", aunque ya "todo el mundo sabe dónde está cada uno" y los andaluces que "estén tranquilos porque aquí tienen un gobierno comprometido", en el que "tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para poder salir adelante con un presupuesto prorrogado, pero lo haremos".

"Nuestro objetivo es poner a Andalucía en su posición natural dentro de nuestro país que, por supuesto, es la número uno por nuestro talento, por nuestros recursos naturales y por nuestros recursos humanos", ha afirmado la consejera, quien ha añadido que "ahí vamos a estar y que cada uno que esté donde quiera estar, que el Gobierno del cambio, con Juanma Moreno a la cabeza, estará para sacar a Andalucía adelante y liderar la recuperación en nuestro país".

Por último, ha añadido que "ahora todo va a costar muchísimo más trabajo" y que "tienen que trabajar el presupuesto y ver en qué situación estamos", con partidas que "tendrán muchísima más dificultad para ser ejecutadas". Del Pozo ha concluido asegurando que este es un gobierno "que se crece en la dificultad y vamos a seguir trabajando con mucha humildad en una alianza permanente con Andalucía y con los andaluces".