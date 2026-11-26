Atragantamientos, quemaduras y golpes: pediatras de Vithas Granada enseñan a las familias cómo actuar ante una emergencia infantil - VITHAS GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Granada ha celebrado una nueva edición del programa gratuito Vithas Aula Salud, desarrollado por Vithas para promover el autocuidado de la salud y hábitos saludables entre la población, dedicada en esta ocasión a los primeros auxilios pediátricos.

La actuación durante los primeros minutos de una emergencia infantil puede resultar determinante. Y este encuentro ha respondido al objetivo de proporcionar a las familias herramientas útiles para afrontar estas situaciones con mayor seguridad y confianza.

En la sesión, impartida por las pediatras Raquel Monasterios. Teresa Domínguez y Laura Oliva, estas compartieron con los asistentes recomendaciones prácticas para actuar ante algunas de las situaciones más frecuentes que afectan a niños y lactantes, como atragantamientos, quemaduras, golpes en la cabeza, fiebre elevada o convulsiones febriles.

Durante el encuentro, las especialistas explicaron cómo identificar los signos de alarma que requieren atención médica urgente y enseñaron nociones básicas de actuación hasta la llegada de asistencia sanitaria.

Además, los asistentes pudieron resolver dudas relacionadas con accidentes domésticos y otras situaciones del día a día en el cuidado de sus hijos que generan especial preocupación entre los padres.

Según explican las pediatras, una gran parte de las consultas urgentes que atienden están relacionadas con episodios frecuentes que se dan entre los más pequeños en los que disponer de conocimientos básicos puede ayudar a actuar con rapidez, tranquilidad y efectividad.

"Nuestro objetivo es que las familias sepan identificar cuándo se e ncuentran ante una situación urgente y cómo actuar de forma adecuada durante los primeros minutos. Contar con información fiable aporta seguridad y puede ayudar a evitar complicaciones innecesarias", explican las doctoras.

Entre los ejemplos abordados durante el taller destacó el manejo de los traumatismos craneales, una situación habitual en la infancia que suele generar gran preocupación entre las familias.

Las pediatras ofrecieron pautas para diferenciar cuándo un golpe puede controlarse en casa y cuándo requiere atención médica urgente, insistiendo en la importancia de reconocer síntomas de alerta que aconsejan una valoración inmediata por un especialista.

ATENCIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL Y URGENCIAS 24 HORAS

El Hospital Vithas Granada dispone de un Servicio de Urgencias Pediátricas operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, compuesto por 15 especialistas y respaldado por todos los servicios diagnósticos y asistenciales del hospital.

Ofrecen una atención integral a bebés, niños y adolescentes, incorporando diferentes áreas de especialización como neumología pediátrica, alergología pediátrica, gastroenterología y nutrición infantil o endocrinología pediátrica, lo que permite abordar de forma coordinada tanto patologías frecuentes como procesos de mayor complejidad.

Con iniciativas como Vithas Aula Salud, Vithas Granada reafirma su apuesta por la educación sanitaria y la prevención, facilitando a las familias herramientas prácticas para el cuidado de la salud infantil y poniendo a su disposición un equipo especializado para acompañarlas en cada etapa del crecimiento de sus hijos.