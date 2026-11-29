El secretario general del PSOE de Granada y número uno de la coalición Senado de Progreso, Pedro Fernández, vota en su ciudad, Baza, confiado en una gran participación y en el voto de los jóvenes que ejercen su derecho por primera vez. - PSOE GRANADA

BAZA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Granada y candidato número uno de la coalición Senado de Progreso, Pedro Fernández, ha expresado su confianza en una "máxima participación" en las elecciones generales de este 29N, y más concretamente en los jóvenes que ejercen por primera vez su derecho al voto.

Así lo ha señalado tras depositar sus papeletas en las urnas este domingo en su ciudad, Baza, donde ha subrayado que "una máxima participación va a ser lo más positivo de la jornada y que todo discurra con normalidad".

Tras agradecer la labor que apoderados e interventores socialistas realizan en más de 1.100 mesas electorales repartidas por la provincia granadina, ha vuelto a apelar a una participación masiva, "con un censo que incluso este año casi supera un 3% al pasado".

"Confiamos también en que los 25.000 nuevos jóvenes que se incorporan por primera vez, que van a votar a unas elecciones, en este caso generales, pues que miren también hacia adelante y que lógicamente hagan de hoy un día de fiesta, la fiesta de la democracia que es lo que interesa", ha subrayado.

Por último, ha expresado su deseo de que, al igual que la apertura, el cierre de las mesas electorales y el recuento de votos en la provincia de Granada transcurra con absoluta normalidad y sin incidencias, "y por lo tanto que esta noche tengamos un resultado que será el resultado que haya elegido la gran mayoría de la gente de nuestra provincia y de nuestro país".