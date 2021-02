Pezzi pide un nuevo liderazgo en el PSOE-A para "resetear" el partido como el PSC: "No se puede decir a mí que me ganen"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que fuera primer portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y consejero de la Junta en gobiernos presididos por Manuel Chaves, Manuel Pezzi, ha abogado por "resetear" el PSOE andaluz de cara al próximo congreso que la federación andaluza deberá afrontar tras el que a nivel nacional celebrará el partido en octubre, y ha apuntado que así se ha hecho "en Cataluña", con el PSC, aunque ha apostillado que no sabe "si el camino" que el exministro de Sanidad Salvador Illa ha protagonizado allí en detrimento del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, para encabezar la candidatura del partido en las elecciones del pasado 14 de febrero "es posible en Andalucía".

Son reflexiones que quien fuera consejero de Medio Ambiente y de Educación y Ciencia de la Junta ha realizado este pasado miércoles por la noche en una entrevista en 'El Mirador de Andalucía' de Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que también ha manifestado, en alusión a la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que ya ha anunciado su intención de concurrir a las primarias de la federación socialista andaluza para renovar al frente del partido, que la actitud ante este proceso no puede ser la que "decir que a mí me ganen".

"No puedes, después de lo que ha caído, que hemos perdido el Gobierno (andaluz) después de 37 años, a mí que me ganen, o no es la primera vez que voy a las primarias, ya le he ganado a otro", ha apuntado Manuel Pezzi antes de defender que, en este contexto, "el mensaje que hay que mandar es que estoy a disposición de mi partido, de Andalucía", y, "por tanto, vamos a buscar a las personas que sean más adecuadas en esta situación", y "haré lo que sea mejor para mi partido".

Es decir, "una disponibilidad", ha resumido el exconsejero socialista, quien ha subrayado que "nadie niega" que hay que hacer primarias en el PSOE-A porque "eso está en los Estatutos del partido", para "elegir al mejor o a la mejor que nos pueda sacar de la situación en la que estamos".

Ha añadido que si esa persona es Susana Díaz, "bienvenida sea, pero hay que pensar si hay otras posibilidades, o si el desgaste producido en todos estos años, de lucha fratricida, aconsejarían buscar a alguien que, una vez nucleado el partido en Andalucía, pueda tirar adelante vendiéndole a la ciudadanía un mensaje serio, solvente, con capacidad y con futuro", ha añadido a renglón seguido.

"COMENZAR DE NUEVO"

En esa línea, Manuel Pezzi ha defendido que hay que "comenzar de nuevo", un mensaje que "va dirigido a todos los socialistas andaluces, que hemos vivido una etapa extraordinariamente complicada", en la que, tras ir ganando elecciones de forma consecutiva, y pese a vencer también en los comicios autonómicos de 2018, se vieron apartados del Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía porque la suma de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox alcanzaba la mayoría absoluta que permitió investir al líder 'popular', Juanma Moreno, según ha recordado.

El representante socialista ha considerado que la caída en el número de escaños del PSOE-A en las pasadas elecciones --hasta quedarse con 33 en el Parlamento autonómico-- es "producto de problemas que nosotros (los socialistas andaluces) también hemos tenido", y en ese sentido ha apuntado que "no podemos echarle la culpa a los demás porque se ponen de acuerdo para gobernar Andalucía".

Ha subrayado que los socialistas han dejado de gobernar en Andalucía "porque de 2015 a 2018 hemos perdido 400.000 votos de andaluces" que, en cambio, "en las siguientes elecciones generales y en las municipales han vuelto a votar socialista, pero en las autonómicas no", lo cual constituye, a su juicio, "un mensaje que debemos aprender a leer".

Al hilo, Pezzi ha recordado cuestiones como las movilizaciones que durante la pasada legislatura sacaron a las calles de Granada a miles de ciudadanos "en contra del modelo sanitario que estábamos poniendo en marcha" desde la Junta, así como "la desastrosa gestión orgánica con las primarias frente a Pedro Sánchez" del pasado año 2017, en las que Susana Díaz disputó sin éxito el liderazgo del PSOE al actual presidente del Gobierno, o "el Comité Federal de locura" del año 2016, "quitando a los líderes que habíamos elegido de forma poco sensata".

"Todo eso ha pasado factura --ha continuado Pezzi--, que es que nos ha dejado en la oposición, y cuando uno se queda en la oposición no se puede quedar uno sin moverse, hay que resetear, eso es volver a comenzar, volver a poner todos los medios humanos y de liderazgo que tenemos en el partido encima de la mesa para abordar el nuevo camino que tenemos delante".

Ha agregado que "no podemos vivir de la renta" y actuar como si se siguiera "gobernando", porque "ya no estamos gobernando", y por eso "hay que resetear, volver a comenzar utilizando los muchos recursos humanos que tenemos que sacarle rentabilidad", según ha insistido Manuel Pezzi, que ha apostado así por "mostrarle a la ciudadanía los nuevos liderazgos, programas, ideas, los nuevos proyectos para que opten por nosotros".

"Se ha hecho en Cataluña", ha añadido, aunque ha matizado que no sabe "si el camino de Illa en Cataluña frente a Iceta es posible en Andalucía", pero "siempre con primarias, claro, nadie discute que se haga", ha aclarado.

"ABANICO" DE POSIBLES LÍDERES

Según Pezzi, "todo el partido tiene que hacer una reflexión conjunta y ver a quién conviene poner encima de la mesa" para optar al liderazgo del PSOE-A, y al respecto ha destacado que los socialistas andaluces cuentan con "tres ministros", con "secretarios de Estado absolutamente solventes, como el de la Memoria Histórica, Fernando Martínez; alcaldes" como el de Sevilla, Juan Espadas; "líderes que hemos dejado de lado, como Mario Jiménez" --que fuera portavoz parlamentario del PSOE-A--, o "gente muy joven que se ha ofrecido", como el diputado nacional Felipe Sicilia, según ha abundado.

"Hay que poner el abanico, hablarlo entre todos y después ir a primarias, claro que sí, nadie niega que haya que hacer primarias, porque eso está en los Estatutos del partido", ha zanjado Manuel Pezzi.