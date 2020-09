Piden aplazar el juicio de Acyco hasta tener sentencia firme sobre el procedimiento específico de los ERE

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante la primera sesión del juicio iniciado este miércoles por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, las defensas de dos de los acusados han solicitado el aplazamiento de la vista hasta que medie una sentencia firme respecto al juicio celebrado sobre el denominado procedimiento específico mediante el cual fueron canalizados los fondos destinados a sufragar tales aspectos.

Tal extremo ha sido planteado por las defensas del abogado José Miguel Caballero, acusado en este procedimiento, y del directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

Y es que en esta pieza separada por las ayudas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Todos ellos salvo Daniel Alberto Rivera fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual fueron financiados con dinero público los ERE y las subvenciones autonómicas investigadas, como es el caso de Acyco, con lo que pesa el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el citado juicio de la Sección Primera.

En ese sentido, mientras la defensa de Francisco Javier Guerrero ha solicitado directamente la exclusión de su patrocinado invocando el mencionado criterio de la Sección Séptima de la Audiencia y recordando que Guerrero está ya condenado "por un delito continuado" que incurre en una "identidad de hechos" respecto al contenido de esta causa, la defensa de Antonio Albarracín, por ejemplo, ha esgrimido que el citado directivo de Vitalia tiene un papel "accesorio" en los hechos, es decir "dependiente de los políticos" cuya exclusión de esta causa persiguen los representantes de los mismos, merced a una sentencia que no es firme.

Así, ha alegado la "imposibilidad de juzgar a un partícipe de unos hechos si no se enjuicia al autor" de los mismos, considerando que si tal extremo sucediese, se incurriría en un "despropósito procesal", por lo que las defensas de Caballero y Albarracín han pedido aplazar la vista oral hasta que medie una sentencia firme sobre el juicio celebrado por la Sección Primera sobre el denominado "procedimiento específico".