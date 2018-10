Pilar Palazón, "emocionada" por la Medalla de Andalucía, reivindica la implicación ciudadana para lograr mejoras

Publicado 22/02/2018 13:45:02 CET

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La profesora jiennense y presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos, Pilar Palazón, se ha mostrado emocionada al ser distinguida con una de las Medallas de Andalucía 2018, al tiempo que ha reivindicado como "fundamental" la implicación de la ciudadanía para lograr mejoras.

"Estoy muy contenta. El miércoles estaré en Sevilla si queda algo de mí después de los nervios que tengo", ha dicho a Europa Press este jueves tras el Consejo de Gobierno de la Junta en el que se ha aprobado este reconocimiento, del que ha tenido conocimiento directo a través del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez.

Palazón, además, ha aprovechado para defender el papel de la ciudadanía, ya que "es fundamental que se implique para conseguir mejoras". Por ello, ha lamentado que en Jaén, donde lleva "50 años reclamando cosas", haya "en general una sociedad apática, que no se mueve por nada".

En esta línea, ha animado a ser conscientes de la importancia de esa implicación. "Y no sólo eso. Hay que ser muy constantes y no quemarse porque indudablemente las cosas no se logran de un día para otro", ha comentado poniendo como ejemplo el Museo Íbero, para el que "desde 1996" habían planteado su ubicación en la antigua cárcel, donde finalmente se ha construido.

Ese sentido de la reivindicación constante es el que, precisamente, ha llevado a Palazón a recordar que este nuevo espacio cultural fue inaugurado el 11 de diciembre de 2017 por el Rey Felipe VI, aunque de manera parcial con la exposición temporal 'La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa'.

"Desde la Asociación Amigos de los Íberos y también desde la sociedad jiennense lo que no queremos es que esta exposición temporal se transforme en permanente", ha manifestado la presidenta de este colectivo.

Al respecto, ha incidido en que "a estas alturas ya se debía saber cuál es el calendario que tienen para la licitación o licitaciones del proyecto de la museografía de la exposición permanente". Y es que, a su juicio, "si no se hace antes del mes de junio éste será un año perdido".

"Por eso sería conveniente que en estos meses que quedan para junio se hiciera esa licitación y al mismo tiempo también saber cuál es el presupuesto que la Junta tienen para la museografía total de la colección permanente", ha subrayado.

TRAYECTORIA

Pilar Palazón Palazón, nacida en Jaén en 1932, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ligada profesionalmente hasta su jubilación al mundo de la enseñanza, ha batallado durante numerosos años como presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos para que su ciudad contara con el citado Museo Íbero.

Esta aspiración, según ha informado la Junta en una nota al informar de la concesión de la Medalla de Andalucía, se convirtió en realidad cuando el 3 de octubre de 2017 aprobó el decreto de creación del Museo Íbero de Jaén como espacio expositivo y de investigación sobre esta cultura autóctona. El Museo dispone de 11.152 metros cuadrados y cuenta con conjuntos escultóricos de primer orden como el de El Pajarillo de Huelma y el de Cerrillo Blanco de Porcuna.

Los antecedentes de esta iniciativa se remontan al año 1997 cuando un grupo de amigos, entre ellos la propia Palazón, enamorados de Jaén y de su cultura, admiraron en la Galería Nacional de París la exposición 'Los Iberos, príncipes de Occidente', con valiosas piezas llevadas desde Jaén. Esta muestra les concienció sobre el enorme valor patrimonial de la provincia y les llevó a constituir en 1998, con un capital fundacional de 32.500 euros, la Asociación de Amigos de los Iberos.

Pilar Palazón, siempre reivindicativa en el terreno de la enseñanza, también dejó su huella en la política jiennense, ya que fue concejala en la década de los setenta y ejerció como teniente de alcalde y edil de Cultura tras las primeras elecciones democráticas municipales en 1979. Con esta responsabilidad, creó la Universidad Popular de Jaén y consiguió para la ciudad un grabado de Picasso mediante suscripción ciudadana.

MAESTRA

En 2015 La Asociación Socio Cultural de Voluntariado Iuventa distinguió a Pilar Palazón con la VII edición de su premio, en reconocimiento a su defensa de la cultura y el patrimonio histórico de Jaén. Su presidente, Rafael Cámara, ha valorado este "merecidísimo reconocimiento".

"En Iuventa la queremos mucho. Para mí ha sido una verdadera maestra de la participación ciudadana y del amor por el patrimonio y la cultura así como de su puesta en valor como un bien común", ha destacado a Europa Press Cámara, que tuvo la oportunidad de compartir con Palazón la inauguración del Museo Íbero.