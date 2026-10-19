Pillado con una bici "trucada" con un motor eléctrico a 50 km/h tras pasar junto a la Policía en Maracena (Granada)

Bicicleta con un motor eléctrico retirada de la circulación por la Policía Local de Maracena. - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Un ciclista ha sido captado y multado por la Policía Local de Maracena (Granada) cuando circulaba a 50 kilómetros por hora en una bicicleta "trucada" con un motor eléctrico y con la que pasó por delante de unos agentes municipales.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press, en la que detalla que los hechos tuvieron lugar este pasado domingo cuando el ciclista pasó por delante de policías locales que decidieron seguirlo por la inusitada velocidad a la que circulaba "y sin pedalear".

Desde el vehículo policial los agentes verificaron su sospecha, ya que la bicicleta iba a 50 kilómetros por hora, por lo que se dio el alto a la salida de Maracena para comprobar el vehículo.

La Policía Local comprobó que la bici presentaba un aparato eléctrico de fabricación casera "para trasformar la bicicleta en un ciclomotor", por lo que el vehículo fue retirado de la circulación y a su conductor se le impuso una multa de 500 euros por infracción muy grave de la normativa de tráfico.