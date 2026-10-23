El Plan Vives de Córdoba se aprueba el lunes con previsión de construir 826 viviendas y abrir ya plazo de solicitudes

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este viernes de que en la Junta de Gobierno local del lunes se aprobará el Plan Vives, el Plan por la Vivienda Económica y Sostenible del Ayuntamiento, que ya avanza en algunos suelos, con la previsión de construir 826 viviendas de 58.411 metros cuadrados de techo en siete suelos en régimen de alquiler, con un plazo estimado de ejecución de cuatro años y la apertura de recepción de solicitudes desde la próxima semana.

En una rueda de prensa, el concejal ha destacado que "la finalidad pública es afrontar las dificultades de acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente para jóvenes y mayores y también para personas con familias y dificultades de acceso", a lo que ha agregado que "el objetivo general es reforzar el parque público de vivienda y los alojamientos dotacionales rotatorios en alquiler asequible", siendo el limite de ingresos de la unidad de convivencia de 5,5 veces el Iprem.

Al respecto, ha destacado que cinco de los suelos "se sacarán de forma conjunta, probablemente se determinará en la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de alguna fórmula de colaboración público-privada", con "posible ayuda estatal, autonómica, europea y la propia aportación municipal", a lo que ha agregado que "el suelo del Campo de la Verdad ya se tramita para ejecutarlo dentro de este plan, pero también dentro de la subvención europea del programa Edilquivir", y el suelo del Pretorio "ya también se ejecuta la redacción del proyecto dentro de la gestión directa de Vimcorsa".

En concreto, en Chinales-Valdeolleros, será una superficie de suelo de 2.314 metros y se construirán 6.943 metros edificables con 98 viviendas; en Azahara, 7.083 metros de suelo, con 10.625 de edificabilidad para 150 viviendas; en Tablero Bajo, 4.659 metros de suelo, con 11.648 edificables para 165 viviendas; en Santuario, 6.518 metros de suelo, con 9.125 edificables para 130 viviendas; en Carlos III, 4.922 metros de suelo, con 6.890 edificables para 98 viviendas, aproximadamente; en Campo la Verdad, 3.337 metros de suelo, con 8.105 edificables para 116 viviendas, y en El Pretorio, 1.739 metros de suelo, con 5.073 edificables para 65 viviendas.

En este sentido, Torrico ha explicado que "la idea, cuando se plantea este plan, es realizar un reparto equilibrado por todas las zonas de la ciudad", al tiempo que ha indicado que la superficie máxima de cada una de las unidades habitacionales será de 45 metros cuadrados y se permite que hasta un 25% de las unidades alcancen 70 metros cuadrados, y dispondrán de superficies destinadas a estancias y servicios comunes de al menos un 15% de todo el conjunto edificable para conformar un conjunto residencial integrado.

LOS DESTINATARIOS, JÓVENES "PRIORITARIAMENTE"

Además, el edil ha resaltado que "los destinatarios serán prioritariamente personas jóvenes, también mayores, y en función de la demanda que exista se podrá ampliar a otro tipo de colectivos", a la vez que ha avanzado que se habilitará la próxima semana, tanto en el registro telemático del Ayuntamiento como en la empresa Vimcorsa, que estará un técnico habilitado dedicado específicamente a ello, la recepción de las solicitudes en el registro de demandantes para que se apunten a la solicitud de estas viviendas.

En relación con los plazos de ejecución, el concejal ha aseverado que "a lo largo de los cuatro años se pondrán en carga las distintas promociones, cuando se vayan terminando", recordando que "es un proyecto que se anunció hace dos años, en diciembre de 2024", porque "ya teníamos la perspectiva de que era necesario intervenir con una fuerte apuesta en el alquiler para personas que tienen la mayor dificultad de acceso a la vivienda, fundamentalmente jóvenes", de ahí este plan, ha valorado, para subrayar que "es absolutamente novedoso en la ciudad, de los planes más ambiciosos que hay también en toda Andalucía".