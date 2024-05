Planas confía en que la retirada de la candidatura de Paisajes sea "temporal" y se pueda retomar

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado confiado en que la retirada de la candidatura de Paisajes del Olivar en Andalucía sea algo "temporal" y se pueda retomar porque "no podemos permitirnos que la imagen del olivar no sea la imagen de Andalucía y de España".

"Espero que su retirada sea simplemente temporal y que podamos de nuevo ponerla sobre la mesa porque creo que sería una gran conquista sin duda para la imagen de nuestro sector y también para una mayor valorización de nuestro territorio", ha dicho Planas, que ha inaugurado en Jaén el V Congreso Internacional sobre aceites de oliva, olivar y salud.

La comisión institucional de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' aprobó el pasado 29 de abril retirar la candidatura a Patrimonio Mundial. La decisión se ha adoptó tras las voces críticas de más de 8.000 olivareros y cooperativas de Jaén que veían en esta candidatura una amenaza a la propiedad privada.

El ministro ha indicado que la retirada del expediente "corresponde a las autoridades, a las administraciones que han tomado la decisión y a quienes lo iniciaron el ver la oportunidad o no de someterlo en estos momentos a la consideración de la Unesco".

No obstante, ha señalado que conoce el fondo del expediente y lo apoya "firmemente" y por eso confía en que su retirada sea "temporal o táctica" porque "no podemos permitirnos que la imagen del olivar no sea la imagen de Andalucía y de España" y que sea otro país productor el que acabe presentando una candidatura similar.

Esta candidatura ha sido fruto de diez años de trabajo y ha sido impulsada desde la Diputación de Jaén, con el respaldo de las diputaciones de Córdoba, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, cooperativas y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén.

"Seamos capaces nosotros de hacer esto", ha dicho el ministro, que ha añadido que aunque "han corrido muchos rumores en relación con la candidatura", lo que él puede afirmar es que "es una candidatura magnífica, que espero que se retome en algún momento" y que desde el Gobierno de España "vamos a apoyar muy firmemente".

Asimismo, ha defendido que obtener la declaración de Patrimonio Mundial para los Paisajes del Olivar de Andalucía es "un complemento perfecto" a las cualidades saludables del aceite de oliva, también a la cantidad y calidad de producción de nuestro aceite de oliva.

"Yo creo que es el complemento perfecto para dar la imagen de lo que es el olivar de Andalucía y que se refleja muy bien", ha concluido el ministro", ha concluido Planas.