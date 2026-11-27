(Desde Izda.) Planas, Crespín Y Mayoral Sostienen La Pancarta Con El Eslogan De Campaña De Su Partido Para El 29N, Junto A Otros Candidatos Y Cargos Socialistas. - PSOE

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha celebrado en el Parque Figueroa, en la capital cordobesa, su acto de cierre de campaña en la provincia, con la participación de la secretaria general de los socialistas cordobeses y cabeza de lista al Senado por Córdoba, Rafi Crespín, los números uno y dos al Congreso, Alberto Mayoral y Carmen Lara, respectivamente, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, quien ha llamado a "depositar el voto con fuerza, con inteligencia y con el corazón" el próximo domingo.

A este respecto, el ministro ha explicado que "votar con fuerza significa garantizar la continuidad de las transformaciones impulsadas durante los últimos años y preservar los avances económicos, sociales, en servicios públicos y en derechos", además de seguir avanzando en esa misma dirección.

Planas también ha apelado a "votar con inteligencia" y ha contrapuesto la campaña desarrollada por el PSOE, centrada, según ha indicado, en explicar propuestas y proyectos, con la actitud que atribuye al Partido Popular y Vox, caracterizada por la "mala educación", y en "utilizar todos los posibles juegos sucios para intentar ganar estas elecciones"

Finalmente, ha reivindicado el voto "con el corazón" como expresión del "compromiso con la libertad, el progreso y un modelo de país abierto y comprometido con los derechos sociales". En este contexto, ha situado el proyecto socialista como una apuesta por el futuro de España frente a las propuestas que, según ha advertido, pretenden "regresar a etapas anteriores".

También ha hecho referencia a los desafíos internacionales, como el cambio climático y los problemas geopolíticos, y ha defendido que España debe seguir siendo "un referente en libertades y progreso social", concluyendo que "votar al Partido Socialista es apostar por el futuro de España", a la vez que ha expresado su confianza en que la ciudadanía quiera para el país un futuro encabezado por Pedro Sánchez y el PSOE.

RAFI CRESPÍN

Por su parte, Rafi Crespín ha realizado un balance positivo de la campaña, que ha definido como "muy movilizadora, muy ilusionante", destacando que "ha ido creciendo en alegría, expectativas y receptividad ciudadana", y "ahora lo que toca es que toda esa movilización, toda esa ilusión, toda esa alegría se traduzca en votos, en las urnas, el 29 de noviembre", ha afirmado.

La dirigente socialista ha apelado al voto al PSOE como opción progresista para liderar el Gobierno y seguir impulsando el desarrollo de Córdoba. En este sentido, ha defendido que la provincia necesita "una mano amiga, como es un gobierno progresista", recordando el trabajo realizado durante los últimos años y destacando la labor de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialmente por "su compromiso con Córdoba, su provincia y el sector primario".

Durante su intervención, Crespín también se ha referido al debate electoral celebrado la víspera, en el que, a su juicio, "volvieron a evidenciarse las diferencias" entre los proyectos políticos. Además, ha criticado "las alusiones machistas dirigidas a las mujeres durante el debate por parte de Feijóo", y ha reivindicado que "ninguna mujer va a volver a permanecer callada ni silenciada", porque "mandan a callar a una y nos mandan a callar a todas". Por eso, ha concluido, "la mejor forma de gritar de manera democrática y sincera es depositando nuestro voto en la jornada del próximo 29 de noviembre".

El acto público ha contado también con las intervenciones de Alberto Mayoral y de Carmen Lara, así como con actuaciones de flamenco y lectura de poesía. Tanto el ministro, como los miembros de la candidatura del PSOE de Córdoba han concluido con un llamamiento conjunto a la participación electoral el próximo domingo, concluyendo con ello los socialistas cordobeses una campaña que, en palabras de Rafi Crespín, ha estado marcada por "la movilización, la ilusión y el contacto con la ciudadanía".