La plataforma ciudadana del aeropuerto de Córdoba pide recursos para finalizar la terminal y construir naves logísticas

CÓRDOBA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana Aeropuerto YA ha valorado que "la cordura y el sentido común se hayan impuesto" en el caso de la reclamación realizada por Aena al Ayuntamiento de Córdoba, unos 20 millones de euros por las expropiaciones de terrenos para la ampliación, y ha pedido recursos para la finalización de las obras de remodelación de la terminal de pasajeros y el inicio de la construcción de naves logísticas en la zona industrial del aeropuerto para atraer operadores logísticos.

Entre otras peticiones a las administraciones, que realiza el colectivo en un comunicado "aprovechando el importe que no deberá destinarse al pago de la ampliación", se encuentran la agilidad en los trámites administrativos para conseguir la publicación de la Carta de Aproximación Instrumental antes de verano de 2022; promoción del aeropuerto como "puerta internacional de entrada a Córdoba, tanto en ferias de turismo, como del sector logístico y aeronáutico --para traer empresas de mantenimiento y construcción de aeronaves--".

Además, desde la plataforma plantean proponer a Córdoba para acoger instalaciones de la Agencia Espacial Española que atraigan empresas de perfil tecnológico aeroespacial que complementen la oferta industrial de la provincia.

Mientras, subrayan que "en todas las ciudades donde Aena, el Ministerio de Fomento, dispone de un aeropuerto, las reformas y ampliaciones se han sufragado con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no con el presupuesto del Consistorio", a lo que añaden que "20 millones de euros son una cantidad que permitirá mejorar la ciudad en los sectores donde el Ministerio de Fomento no tiene competencias, pero también son necesarios para los cordobeses".

Al respecto, consideran que "hay actuaciones del Ayuntamiento que, estando dentro de las competencias municipales, podrían apoyarse en el aeropuerto para crear puestos de trabajo, como son promocionarlo en ferias de los sectores logísticos, turístico y aeroespacial, al igual que hacen con otras infraestructuras competencia del mismo Ministerio de Fomento --la Estación de AVE, la Estación de Mercancías de El Higuerón, la red de autovías y los apeaderos del Cercanías--".

Asimismo, indican que "con la llegada de las escuelas de vuelo a la ciudad se empieza a ver lo que podría suponer, pero mientras la Carta de Aproximación Instrumental y la reforma de la terminal no sean una realidad tangible, ninguna aerolínea se fijará en el aeropuerto", algo que "no es culpa de los políticos de hace 15 años, sino de los políticos actuales, que tras ver los errores cometidos en el pasado no han sido capaces de corregirlos y enmendarlos".

LAS MEJORAS

En concreto, defienden que "el aeropuerto necesita mejoras como cualquier infraestructura en la provincia, el problema en esta ocasión es que las mejoras pendientes de finalizarse en el aeropuerto impiden su uso por parte de los sectores de pasajeros y mercancías", a la vez que precisan que "estas mejoras dependen de Aena y Enaire, el Ministerio de Fomento, pero tanto el Ayuntamiento como la Diputación deberían fijarse cómo trabajan en Granada, Jerez, Burgos, León o Zaragoza para promocionar su mejor herramienta para atraer turismo o para mover mercancías: el aeropuerto".

Igualmente, exponen que "tampoco se debe olvidar que el aeropuerto es la puerta de entrada de la gran mayoría de órganos para trasplantes, y nadie pone en duda que este sector sanitario es una de las banderas de Córdoba y su gente".

En definitiva, critican "la situación tan absurda del aeropuerto: 80 millones de euros y una década después, Aena, Enaire y Fomento siguen sin poner el aeropuerto disponible para vuelos comerciales por falta de interés político", cuando "hoy más que nunca, podría ser una herramienta de desarrollo, atrayendo negocios en sectores con poca presencia --mantenimiento y construcción aeronáuticas--, ofreciendo espacio a empresas del sector aeroespacial, fomentando el crecimiento del sector logístico y la intermodalidad", entre otros aspectos citados.