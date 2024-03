Plataforma de izquierda pide a los partidos que "no nos demos la espalda": "La mayoría social quiere unidad"

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) - La Plataforma Andaluza por la Mayoría Social, que aglutina a diferentes partidos de izquierda y organizaciones y asociaciones, ha hecho este lunes su acto de presentación en Sevilla, donde el único en tomar la palabra ha sido el historiador económico Carlos Arenas, quien ha reconocido "la dificultad porque nunca hemos trabajado de esta forma" por cuanto ha esgrimido que "los partidos tienen su dinámica, su estrategia", por lo que ha apelado a que "la mayoría social reclama unidad" y ha demandado que "no nos demos la espalda, ni estemos uno enfrente de otro".

Arenas, quien fue número uno de la lista de Sumar por Sevilla al Senado en las elecciones de 23 de julio del pasado año, ha advertido sobre la situación de Andalucía que "no pasamos del 75% de la renta media de España, incluso menos", antes de indicar que "no convergemos por un modelo de baja productividad" y ha instado a "cambiar valores que no eran los nuestros", entre los que ha mencionado "el individualismo, el clientelismo".

El acto, celebrado en Sevilla en el Centro Cívico 'Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta', ha sido un coloquio donde Arenas ha respondido a las preguntas de los periodistas María Iglesias y Roberto Lakidain y donde ningún responsable político ha tomado la palabra, más allá de que han asistido el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, o el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, sentados en primera línea del público junto a la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

"Necesitamos otro modelo económico", ha reclamado Arenas, que lo ha calificado de "autocentrado, soberanista, con los recursos andaluces gobernados por los andaluces", por lo que ha apelado al hecho de representar casi el 20% de la población de España y del territorio y que ese peso cuantitativo "requiere su papel en España y Europa".

Arenas, autor del libro 'Poder, economía y sociedad en el sur Historia e instituciones del capitalismo andaluz', editado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) en 2016, ha reconocido que su motivación para trabajar en este movimiento ha sido "el cabreo trasladado a mis libros" y ha afirmado haber sido "crítico con el PSOE" por el hecho de que "han dilapidado un gran potencial político", aunque se ha mostrado concialiador por augurar que "ahora van a recuperar".

"NO ES UNA COALICIÓN ELECTORAL, ES UNA MOVILIZACIÓN REPUBLICANA"

Tras advertir de que "no podemos defraudar" porque "no nos van a dar más posibilidades", a preguntas de los moderadores ha reconocido que la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social "no es una coalición electoral, sí es una movilización republicana", afirmación que ha cosechado el aplauso de los asistentes.

Ha precisado que entiendo "República como hacer, acción colectiva, querer participar en las cosas que nos atañen cada día, eso es hacer República", de lo que seguidamente ha puesto como ejemplos movimientos como Marea Blanca, el movimiento memorialista o que "las feministas están haciendo también República".

"ANDALUCÍA ES LA COMUNIDAD CON MAYOR DESIGUALDAD INTERNA"

El texto del manifiesto de la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social, sobre el que Carlos Arenas ha ironizado que empezó siendo de cinco páginas, para pasar a tres y "al final ha sido de una carilla", argumenta, en primer lugar, que "Andalucía se encuentra de forma inadmisible a la cola de las comunidades autónomas españolas en cuanto a las variables que miden el progreso socioeconómico y el bienestar de la población", mientras que se sitúa en "los primeros lugares en los que se refieren a las carencias", así como avisa de que "Andalucía es también la comunidad con mayor desigualdad interna".

El manifiesto lamenta que "la población percibe incluso en los últimos años cómo se deterioran los derechos sociales y las libertades recogidos en el Estatuto de Autonomía" y que ese retroceso "se quiere ocultar a base de desinformación y manipulación simbólica", un hecho que atribuye a "la desigual distribución del capital político en la comunidad", de manera que "una coalición minoritaria de intereses toma decisiones en detrimento de la inmensa mayoría".

El texto indica que "Andalucía y España se necesitan mutuamente" dentro de un movimiento que describe como "una nueva configuración descentralizada del Estado", de manera que los firmantes del texto "se comprometen a ofrecer a la sociedad andaluza una alternativa de futuro en la que primen los derechos e intereses del pueblo andaluz" frente a las estrategias de "polarización social" y "el saqueo de lo público en beneficio de intereses particulares".

Los firmantes del texto apuntan que "un proyecto del calibre del que aquí se anuncia necesitará concretarse con diagnósticos, propuestas e iniciativas", que sitúa en seis ámbitos: el sector público como eje vertebrador de la gestión sanitaria, educativa y el resto de servicios sociales financiados con dinero público; ejercicio de derechos y oportonidades en condiciones de igualdad para las clases, generaciones, géneros e inmigrantes excluidos; el protagonismo político de la mayoría social, la sociabilidad inclusiva, la información veraz, la cultura feminista y el compromiso cívico; modificación del modelo productivo para un desarrollo autocentrado y sostenible y el empleo de calidad; una regulación transparente y reparto equitativo de los recursos hídricos; el encaje igualitario de Andalucía en la España federativa y en la Unión Europea.

Los partidos, sindicatos y asociaciones detrás de esta plataforma son Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A), Facua-Consumidores en Acción, Marea Blanca, PSOE de Andalucía, Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Sumar Sevilla, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Andalucía por Sí, las asociaciones Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Redes, la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Facua-Consumidores en Acción, la Federación Andaluza de Memoria Democrática, la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, la Fundación Savia, Marea Blanca y Paralelo 36 Andalucía.