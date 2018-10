La Plataforma por el riego de la presa de Siles (Jaén) se movilizará para pedir su puesta en servicio

Publicado 16/10/2018 18:32:52 CET

La Plataforma por el riego de la presa de Siles (Jaén), de la que forman parte regantes, alcaldes de los municipios afectados y organizaciones agrarias, se movilizarán este viernes, 19 de octubre, con una concentración pacífica que se desarrollará bajo el lema 'Por el riego de nuestro olivar. Por nuestra tierra'.

La protesta está convocada a las 11,30 horas y se llevará a cabo en la coronación de esta presa inaugurada en 2015 y que todavía se encuentra sin entrar en servicio ya que ni está delimitada la zona regable ni Junta de Andalucía y Gobierno de España se han puesto de acuerdo para decidir qué administración se encarga de la construcción de las conducciones para riego.

Desde Asaja-Jaén ya se ha apuntado que como organización agraria participará en todas las concentraciones que se hagan en defensa de los riegos regulados con el agua de la presa y además ha anunciado que organizará movilizaciones propias.

Para Asaja, lo fundamental ahora es que el Consejo de Ministros declare el interés general de los riegos con el fin de que puedan hacerse las obras de las conducciones cuanto antes y, así, se pueda regar. "Ahora que los astros están alineados y que parece que contaremos con presupuestos, no hay motivo alguno para que se sigan demorando estas obras y, al fin, se pueda regar con el agua de la zona", ha indicado el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero.

Valero ha recordado que "una de las zonas más deprimidas de España no puede estar esperando más un agua que podría haber nutrido a sus olivares desde el año 2015, fecha en la que se terminaron las obras de la presa". "Se gastaron millones en su construcción y, por no invertir unos pocos euros más, la presa ha quedado como un simple adorno para los serranos, que la tienen frente a sus tierras, pero no pueden disfrutarla", ha concluido.