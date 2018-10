El Pleno municipal aborda este viernes la aprobación provisional de la revisión del PGOU

Publicado 26/12/2013 18:23:14 CET

JAÉN, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Jaén de este viernes aborda las correcciones a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), de modo que se formaliza "el último trámite" municipal para su remisión a la Junta de Andalucía, que debe dar el visto bueno definitivo.

Éste será uno de los puntos del orden del día más relevantes de la sesión ordinaria fijada a partir de las 9,00 horas. De hecho, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha aprovechado su comparecencia de este jueves para destacar que el equipo de gobierno ha cumplido el objetivo.

"Será la última vez que llegue ante el pleno de la Corporación nuestra propuesta de plan general", ha manifestado, no sin apuntar que, una vez salga adelante, como mínimo con la mayoría absoluta popular, "le toca a la Junta cumplir". Según ha dicho, el debate será "muy técnico" por cuanto se trata de correcciones apuntadas en los distintos informes sectoriales y "ninguna de envergadura" ni que cuestione el diseño elaborado por el gobierno local.

En este sentido y tras subrayar que llega "muy consensuado y debatido" con técnicos autonómicos, ha solicitado rapidez al Gobierno andaluz en su aprobación. Fernández de Moya ha añadido que, una vez le sea remitido, algo que hará este mismo viernes, cuenta con cinco meses, si bien ha asegurado que estará muy pendiente de su "actitud".

Al hilo, ha considerado que "no hay motivo para que no lo pueda aprobar con inmediatez", precisamente por ese contacto entre ambas administraciones, de modo que si en "un plazo prudencial", que ha considerado de un mes, no se recibe alguna respuesta habrá una "importante respuesta social" en la "calle" para la que ya están "implicando a la sociedad".

Junto a este asunto, el Pleno analizará la propuesta para la renuncia a la cesión de uso del conjunto termal de Jabalcuz, algo sobre lo que el alcalde ha incidido en que el Ayuntamiento no dispone de fondos para rehabilitarlo, al tiempo que ha criticado el convenio que en el mandato anterior firmaron Junta y Ayuntamiento al respecto.

También se verá, entre otras cuestiones, el convenio entre el Consistorio, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) --la antigua EPSA-- para la construcción del instituto de Enseñanza Secundaria en el solar del APA III, en el casco antiguo.

El orden del día de la sesión, en este caso, no incluye mociones de los diferentes grupos, algo que ha criticado Izquierda Unida, cuya portavoz, Isabel Mateos, planteará que las dos que presentó puedan verse por el trámite de urgencia, según ha adelantado a Europa Press.