Podemos afea la "competencia desleal" de nuevas universidades privadas y Velasco responde que tendrán al 5% del alumnado

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía ha afeado este jueves al consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, la "competencia desleal" que supondrá para la enseñanza universitaria pública el reconocimiento de las universidades privadas Fernando III y Utamed, impulsado en dos anteproyectos de ley de la Junta. En respuesta, Velasco ha apuntado que ambas iniciativas, sumadas a la Universidad Loyola, "representarán a medio y largo plazo en torno al 5% del conjunto de estudiantes del sistema universitario andaluz". "No parece una amenaza mortal", ha ironizado el consejero.

La cuestión ha sido planteada en el pleno de la Cámara, primero por el diputado no inscrito Ricardo Sánchez Moreno, quien ha centrado su intervención en Utamed, y después por el diputado de Unidas Podemos Guzmán Ahumada Gaviria. Gaviria ha apuntado al consejero que "se ha saltado" no los informes previos sobre ambos proyectos, no vinculantes, sino "cuestiones de esos informes que dejan claro" que la iniciativa "no alcanza la calidad requerida y no acredita la experiencia requerida".

"Ustedes se están dando mucha prisa", ha considerado el diputado, quien ha centrado sus críticas en Utamed, apuntando a posibles conexiones con el consejero de Educación, Javier Imbroda, dado que el proyecto está impulsado por una empresa que fundó en 2010. Al respecto, ha subrayado que "está claro que lo que está buscando (Imbroda) es un puesto de futuro, una puerta giratoria". "Cuidadito con la ley de incompatibilidades, aparte de las cuestiones morales", ha agregado.

Para Ahumada, las iniciativas suponen una "competencia desleal hacia las universidades públicas, que mantienen infrafinanciada", indicando que "durante lo peor de la pandemia recortaron en 135 millones de euros".

En respuesta, Velasco ha matizado que "una vez emitidos los correspondientes informes preceptivos ambos proyectos han ido incorporando mejoras y subsanaciones", lo que "ha hecho posible el inicio de su tramitación". Asimismo, ha insistido en que desde la Junta no se van a "poner obstáculos a propuestas de universidad que procedan de la iniciativa privada que vengan a complementar la oferta de enseñanza pública superior", garantizando que "se velará para que cumplan criterios de excelencia".

El gobierno andaluz, ha dicho, "no crea ni financia universidades privadas, y las mismas no suponen ninguna amenaza para el sistema público universitario andaluz". En este sentido ha expuesto que en otras comunidades con presencia de universidades privadas, como Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra o Comunidad Valenciana, "el peso de las privadas es considerablemente mayor que en Andalucía, de ahí que exista espacio suficiente para el desarrollo de estas iniciativas".

"El sistema privado andaluz, repito, privado, puede aspirar a conseguir el 5% de estudiantes. En otras comunidades donde hay otras universidades privadas alcanza el 17%. Debemos insistir en que las universidades privadas, lejos de suponer una competencia, van a complementar y enriquecer", ha comentado.

Por su parte, el diputado Sánchez ha considerado la iniciativa "un despropósito", afirmando que la Junta "está defendiendo lo privado mientras desmantela lo público".

En respuesta, el consejero ha recordado que la ley establece que será el Parlamento de Andalucía el que apruebe de forma definitiva el reconocimiento de ambas universidades privadas en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía y que desde la Consejería han velado para que "las propuestas de las universidad privadas que nos lleguen cumplan los requisitos" exigidos por la ley.