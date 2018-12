Podemos Andalucía censura el incidente sufrido por Iglesias en Barcelona y afirma que "la intolerancia se cura leyendo"

Publicado 11/12/2018 12:32:47 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha lamentado este martes el incidente que sufrió el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en la presentación de su libro en Barcelona, donde cinco personas irrumpieron al grito de '¡Viva España!', y frente al que ha afirmado que "la intolerancia se cura leyendo".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa en Sevilla, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, después de que cinco personas irrumpieran este lunes con banderas de España en la presentación del libro 'Nudo España' en la que participaban sus autores, Iglesias y el periodista Enric Juliana. El grupo de jóvenes entró en la Casa del Llibre de Barcelona con la cara tapada y gritando "fuera Podemos, aquí no os queremos" y "Viva España" mientras se desarrollaba la presentación.

De este modo, el partido en Andalucía ha querido trasladar su apoyo a Iglesias frente a la irrupción de estos "intolerantes", y cuando ha avisado de que "la intolerancia se cura leyendo".

Además, ha lanzado un mensaje al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, partidos a los que ve "envalentonados y con discursos cada vez más violentos que no ayudan": "No tenemos miedo, no nos van a asustar con sus ultras en los actos, la intolerancia se cura leyendo", ha remachado Pérez Ganfornina.

También se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Barcelona el alcalde de Cádiz, José María González, que ha mandado ánimos a Iglesias después de que ayer "neonazis reventaron con amenazas" el referido acto. En un comentario en Twitter, recogido por Europa Press, ha preguntado a Teófila Martínez si estos "'son los mismos' violentos que describió en su artículo" o si bien "la violencia sí puede ejercerse contra la izquierda". "Espero su rotunda condena y la del PP de Cádiz", agrega el primer edil.